Turve väistyy Oulun kaukolämmössä hyvin hitaasti – tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2050

"Kun siihen päästään, se tarkoittaa, että Oulun Energian hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet. Kyllä sillä on merkittävä ympäristövaikutus."

Mikä on tämä merkittävä ympäristövaikutus? Luulen, että sanoja ei lausetta pysty täsmentämään.

Nyt ilmassa on 0,04% (400ppm) CO2. Jos nousu 200 ppm:stä 400ppm:ään on nostanut maapallon lämpötilaa noin 1 astetta Celsiusta, tarvitaa 800 ppm CO2 ilmakehässä, jotta lämpötila nousisi taas 1 astetta ja seuraava tuplaus 1600 ppm:ään nostaisi lämpötilaa 1 asteen. CO2 vaikutus on logaritminen (tiedetty ja tunnettu yli 100 vuotta). Sen pitoisuuden tuplaus on ikään kuin sama jos jo punainen seinä maalattaisiin toiseen kertaan punaiseksi tai yöverhon päälle vedettäisiin toinen yöverho.

Kaikesta vouhkaamisesta huolimatta CO2 pitoisuus ilmakehässä kasvaa maapallon väkiluvun myötä. Mikä lienee optimi pitoisuus, sitä ei kukaan tiedä. Maapallon historiassa on ollut aikoja, jolloin CO2 tasot ovat olleet tuhansia ppm:iä.

Jos hallitukset kehittyneissä maissa olisivat todella huolestuneita kehityksestä, he rakentaisivat uusia ydinvoimaloita energiantuotantoon. Nythän toimitaan päinvastoin. Puun poltosta muuten taitaa mennä satavuotta ennen kuin se on hiilineutraali eli sitoutunut puuhun uudelleen.