Turkansaaren juhannusjuhlissa pääsee tanssimaan ja vaikka naimisiin

Turkansaaren ulkomuseon juhannusjuhlassa on luvassa musiikkia, tanssia, tervaa ja juhannusperinteitä. Lisäksi lisäksi on mahdollisuus vaikka mennä naimisiin.

Juhannuksena järjestetään satavuotiaan Suomen kunniaksi koko maan kattavat juhannustanssit, jossa tavoitellaan uutta tanssin maailmanennätystä. Turkansaari on juhannusaattona yksi Ylen Hulahula Suomi -tapahtumapaikka.

Juhannuksen esiintyjinä Turkansaaressa ovat muiden muassa Juuni & Olkimaa, Liikkuva laulureppu, Nukketeatteri Sytkyt ja Iin Laulupelimannit. Lapsiperheiden suosiossa oleva Tervatonttu on mukana juhannusta juhlimassa.



Pihapiirin maitolaiturilla on vanhanajan perinnevalokuvauspiste.

Aattoillan aikana on mahdollisuus myös tervakasteeseen, juhannustansseihin ja juhannustaikoihin. Illan lopuksi on ohjelmassa juhannuskokon sytyttäminen, jos keli on suotuisa.

Juhannusaattona avioon halajavat voivat osallistua historiallisessa Turkansaaren vanhassa kirkossa pop up -vihkimiseen. Ennakkoon tarvitsee hankkia vain heila ja esteettömyystodistus.

Tervahauta sytytetään juhannuspäivänä

Turkansaaren ulkomuseo on avoinna myös juhannuspäivänä, jolloin ohjelmassa on muun Sofia Waltzer -kirkkokonsertti. Iin Laulupelimannien Unto Kukka on tehnyt 1820-1860-luvulla Oulussa soitetusta musiikista uuden nuottikirjan ja konsertissa kuullaan näitä sävelmiä.

Lapsille on luvassa tervatonttuohjelmaa. Juhannuspäivän kruunaa Turkansaaren kuuluisan tervahaudan sytytys.