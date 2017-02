Tupoksen kolariherkässä risteyksessä rytisee usein, ely-keskus lupaa parannuksia

Pelti rytisee usein Tupoksessa Vesikarintien ja vanhan Nelostien – nykyisin Ouluntien – risteyksessä.



Poliisin tilastoihin on risteyksestä vuosilta 2011–2015 kirjattu 17 onnettomuutta.



– Risteyksessä onnettomuudet ovat tyypiltään risteämisonnettomuuksia, jostain syystä väistämisvelvollinen ei ole havainnut päätiellä kulkevaa autoa, traktoria, mopoa tai polkupyörää, ylikonstaapeli Matti Kiljunen toteaa.



Risteyksen ongelmat ovat Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksessa hyvin tiedossa.



– Risteykseen tullaan sivulta varomattomasti eikä syystä tai toisesta huomata muuta liikennettä, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikennejärjestelmävastaava Heino Heikkinen kertoo.



Erityisesti Tupoksen suunnasta Vesikarintietä tulevat ajavat ja Ouluntien ylittävät käyttäytyvät varomattomasti.



Heikkisen mukaan suunnittelu risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on jo aloitettu.



– Tarkoitus on tehdä sivusuuntaisille teille pisaranmuotoiset saarekkeet, jotka pakottavat kuljettajan tekemään hieman mutkaa, mikä samalla aiheuttaa sen, että pitää hieman katsella sivusuuntaan, Heikkinen kertoo.



Lisäksi puretaan Ouluntiellä oleva kaista, jolta Kempeleen suunnasta tultaessa käännytään oikealle Tupoksen suuntaan. Heikkisen mukaan kaista voi aiheuttaa vaaratilanteita, kun Tupoksen suunnasta tuleva autoilija ei näe kääntyvän auton takana tulevaa, suoraan ajavaa autoa.

Risteykseen myös palautetaan stop-merkit.