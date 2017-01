Tuomiorovasti Satu Saarinen asetettiin virkaan Oulun tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra eli tuomiorovasti Satu Saarinen asetettiin tehtäväänsä sunnuntaina. Virkaanasettamismessun toimitti piispa Samuel Salmi avustajineen Oulun tuomiokirkossa.

Tähän saakka Satu Saarinen on toiminut Oulujoen seurakunnan kirkkoherrana. Saarinen valittiin Oulun tuomiorovastiksi viime marraskuussa 57,6 prosentin äänisaaliilla.

Hän on tällä hetkellä Suomen ainoa naispuolinen tuomiorovasti.

42-vuotias Saarinen sanoi marraskuussa pitävänsä merkityksellisenä sitä, että tuomiorovastiksi valittiin nainen.

– On merkityksellistä, että kumpaakin sukupuolta on kaikilla tasoilla. Siihen näköjään ollaan nyt valmiita Suomessa, ja lasikatot murtuvat.

Saarinen on koulutukseltaan teologian maisteri ja filosofian tohtori. Saarinen on vihitty papiksi vuonna 1999 ja hänellä on takana viranhoitoa yli 16 vuotta.