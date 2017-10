Tuomiokirkon pihalle rakentuu pikkukirkko 1500-luvun tyyliin – tapuli nostettiin paikalleen

Oulun Tuomiokirkon taakse rakennetaan parhaillaan pienoismallia keskiaikaisesta puukirkosta. Perjantaina kirkko nousi lopulliseen korkeuteensa, kun kirkon tapuli nostettiin paikalleen.

Lastenkirkoksi tarkoitettu kirkko on rakennettu samaan tyyliin, millainen ensimmäinen tontilla sijainnut kirkko oli. Projektia luotsaava Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lapsityön pappi Salla Autere kertoo, että malli on peräisin 1500-luvulta.

– Arvellaan, että se olisi 1560-luvulta, Autere toteaa.

Kyseessä ei ole kuitenkaan täydellinen kopio, sillä yli 500 vuotta vanhasta kirkosta on vain yksi kuva sekä joitakin aikalaiskertomuksia. Siksi mallia on haettu myös muista suomalaisista keskiaikaisista puukirkoista. Kirkon on suunnitellut myös Oulun tuomiokirkon remontin suunnitellut arkkitehti Weikko Kotila. Historia tulee näkymään myös seinien sisällä, sillä sisätilat tehdään ajalle uskolliseen tyyliin ja kattoon halutaan toteuttaa keskiajan kirkoille ominainen kattomaalaus eli fresko.

Kirkosta tulee myös huomattavasti esikuvaansa pienempi, eikä sen pinta-ala ole kuin noin 16 neliömetriä. Kirkon torni kohoaa yli yhdeksään metriin, mutta tornin päälle asetettavan kukkokoristeisen tuuliviirin kanssa korkeus ylittää 10 metriä. Ristiä tämän kirkon katolle ei tule.

– Kirkoissa on perinteisesti ollut joko risti tai tuuliviiri, jossa on kukko. Kukko kuvaa herättäjää, Autere perustelee.

Talkootyötä lapsille

Kirkko on rakennettu ja kasattu talkoovoimin. Talkoohenkeä on ollut myös tavarantoimittajilla, sillä kirkkoon tarvittavia materiaaleja on saatu joko edullisemmin paikallisilta yrityksiltä tai lahjoituksena. Esimerkiksi kirkon kruunaava tuuliviiri tuli sepältä ilmaiseksi.

KUVA: Saija Ollanketo

Ulkotöiden on tarkoitus olla valmiita ensimmäiseen adventtiin mennessä, mutta sisätilojen kanssa menee Autereen mukaan vielä kevääseen. Ulkopuolen maalaustyöt ovat jo hyvässä vauhdissa, mutta osa katosta on jäänyt tervaamatta märän sään vuoksi. Myös ulkopintoihin käytetty maali on tehty perinteitä kunnioittaen.

– Maali on punamultamaalia, Autere toteaa.

Kirkkoa alusta asti talkoolaisena rakentamassa ollut Kalevi Lämsä kertoo, että on osallistunut rakennustöihin parhaansa mukaan.

– Laskeskelin, että 27 päivää olen ollut mukana, Lämsä toteaa.

Mies onkin ollut osallistumassa aina menojen antaessa myöten, mutta välillä talkootyö on mennyt muiden menojen edelle.