Tuomiokirkon kello pois käytöstä, kello tikittää taas ensi viikolla

Oulun tuomiokirkon kello on huollossa. Kello ei ole tällä hetkellä käytössä. Tavoitteena on, että kellon korjaustoimenpiteet saadaan taas valmiiksi ensi viikon aikana.

Kello on näyttänyt oululaisille aikaa jo 173 vuoden ajan. Tuomiokirkon kello on valmistettu vuonna 1845 ja sillä on vanhana tornikellona museoarvoa.

Viimeksi kello kunnostettiin vuonna 2015. Aikaisemmin kello jätätti kylmällä ilmalla ja edisti lämpimällä säällä. Kunnostuksessa pyrittiin korjaamaan kello niin, etteivät sääolosuhteet vaikuttaisi kellon koneiston toimintaan.