Tukkirekka kaatui ja lasti levisi tielle Muhoksella, Kylmälänkyläntie oli suljettu liikenteeltä

Jos molemmat kädet on ohjauspyörällä ja kuljettaja hereillä muutenkin on edes jonkinlainen mahdollisuus pelastaa tilanne. Mutta jos toisessa kädessä on puhelin, sätkä toisessa ja lisäksi katsoo ****leffaa niin eipä siisä ole muuta sanottavaa kuin "Nyt mennään". Niille jotka väittävät toisin: Kyllä edelleenkin suurin osa on tilanteita, joissa eturenkaan puhkeaminen ei aiheuta suistumista. Minkähän merkkinen lienee tuo etunen? Muutaman valmistaja kummit on poksahelleet viimeaikoina paljon enemmän kuin muiden, halpamaissa valmistettu merkkirengas.