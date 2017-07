Tuiran lauttasaunassa löylytetty neljässä vuodessa yli 15 000 saunojaa – elokuussa saunotaan myös maanantaiaamuisin

Kesän Saunalla on neljän kesän aikana löylytetty talkoovoimin yli 15 000 kävijää. Kesäkuussa saunassa kävi yhteensä 1 335 henkilöä, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kesän Sauna ottaa elokuussa ohjelmaansa aamusaunat joka maanantai kello 8-11. Rantasaunaseuran tiedotteen mukaan aamusaunoja on toivottu ohjelmaan jo pitkään ja niitä on aiemmin järjestetty yksittäisinä päivinä.

Kesän aikana saunalla järjestetään saunavenyttelyä torstaisin ja heinäkuussa ohjelmassa on vihtomista. Vihtahetket järjestetään maanantaisin.



Kesän Sauna on Oulun rantasaunaseura ry:n talkoovoimin pyörittämä rantasauna Tuirassa. Sauna on avoinna pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin 17-21 ja lauantaista sunnuntaihin 15-21. Saunamaksu on viisi euroa.