Tuiran lauttasauna tarjoaa kiireetöntä tunnelmaa päivästä toiseen – "Maanantain aamusauna on supertykätty"

Tuiran rannassa kelluvan Kesän Saunan sesonki on alkanut vilkkaasti. Kesäkuussa saunojia on riittänyt joka ilta, ja usein rantaan on kertynyt myös lyhyitä jonoja. Vain muutama sateinen ilta on estänyt saunan aukiolon.

Tänä vuonna sauna lämpiää iltojen lisäksi myös maanantaiaamuna.

– Maanantain aamusauna on ollut ihan supertykätty, sanoo Oulun rantasaunaseuran tiedottaja Niina Jortikka.

Erityisesti juhannuksen jälkeisenä maanantaiaamuna väkeä oli runsaasti. Kahden tunnin aikana kävi yhteensä 50 saunojaa.

– Moni oli varmaan ajatellut että haluaa aloittaa loman aamusaunalla. Maanantaiaamuna sää oli todella upea. Kaukaisin saunoja oli Australiasta ja nuorin kävijä vain 2,5 kuukautta vanha, Jortikka kertoo.

Vaikka saunarantaan on kerääntynyt toisinaan jonoja, jonotusajat ovat pysyneet maltillisina. Jonoista huolimatta Kesän Saunalla ei ole haluttu rajoittaa saunomisaikaa. Saunominen Oulujoen keskellä olevalla lauttasaunalla halutaan pitää kiireettömänä ja rauhallisena hetkenä.

– Saunalla käy paljon vakiasiakkaita, jotka eivät ole saunassa tuntikausia, Jortikka sanoo.

Sauna lämpiää talkoovoimin

Saunaan mahtuu kerrallaan parikymmentä ihmistä. Se on auki arkisin kello 17–21 ja viikonloppuisin 14–21. Illalla väkeä on yleensä eniten kello 19–20 aikaan.

Talkooporukka huolehtii saunan lämmittämisestä sekä muista käytännön asioista. Toiminnasta vastaa Oulun rantasaunaseura.

Koska saunan toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, päivän aukioloaika on hyvä tarkistaa www.kesansauna.fi sivulta. Sauna lämpiää aina silloin, kun talkooväkeä löytyy sitä lämmittämään.

Lauttasauna on Tuiran rannassa nyt viidettä kesää. Kävijämäärät ovat kasvaneet hieman joka kesä. Yleensä väkeä on ollut eniten heinäkuussa, ja kesä- ja elokuu ovat olleet hieman hiljaisempia. Jortikka arvioi, että heinäkuu on vilkkain myös tänä kesänä.

Toukokuussa saunaa kunnostettiin, ja se oli tuolloin talkoolaisten ja yhteistyökumppanien käytössä. Lisäksi kesäiltaisin kello 21:n jälkeen on talkoolaisten saunavuoro.

– Tänä vuonna myös talkoolaisille sattui hyvä saunajakso, kun toukokuussakin oli niin lämmintä, Jortikka sanoo.