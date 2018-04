Torin parkkipaikka tyhjennettiin Kärppien mestaruusjuhlien tieltä – kultajoukkueita kuljettava bussi kiertää ympäri Oulua

Järjestyksenvalvojat Pekka Kostekivi ja Veli Koistinen käännyttivät autoilijoita maanantaina Oulun torilla. He pitivät huolen, etteivät autoilijat pysäköineet makasiinien taakse.

Parkkipaikka piti tyhjentää autoista, sillä paikalle kohoaa vappupäivänä Kärppien mestaruusjuhlien lava.

Lava rakennetaan makasiinien taakse teatterille päin.

– Edellisellä kerralla vuonna 2015 mestaruusjuhlissa torilla oli noin 10 000 katsojaa. Tämän vuoden määrää on vaikea arvioida, mutta lähelle 10 000 henkilöä se varmaan tulee, Oulun alueen järjestyksenvalvojat ry:n puheenjohtaja Timo Pakkanen arvioi.

– Tämä ympäristö on varmasti täynnä ihmisiä. Ilmakin on ilmeisesti hyvä.

Kärppien mestaruusjuhlat alkavat tiistaina kello 16. Esiintymässä ovat Diandra, Ellinoora, Suvi Teräsniska ja Poju.

Parkkipaikka on Pakkasen mukaan suljettu autoilta juhlien päättymiseen eli noin kello 18 asti. Myös Rantakatu on suljettu tapahtuman vuoksi, ja lähialueella on liikenteenohjaus.

Kärppäjoukkueita kuljettava bussi lähtee Oulun Energia Areenalta kello 15 ja saapuu torille kello 16. Yleisö on tervetullutta matkan varrelle.

Kärppäjoukkueita kuljettavan paraatibussin reitti:



Teuvo Pakkalan Katu – Kainuuntie – Rautatienkatu – Tulliväylä – Valtatie – Merikoskenkatu – Kajaaninkatu – Uusikatu – Puistokatu – Aleksanterinkatu – Saaristonkatu – Rantakatu – Keltainen Aitta