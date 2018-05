Torilla todellakin tavataan! Kärppien mestaruusjuhlat ovat täyttäneet Oulun torin

Kärppien mestaruusjuhlat ovat saaneet oululaiset liikkeelle Oulun torille. Tori oli jo hyvissä ajoin ennen kello 16 alkavia juhlallisuuksia täynnä ihmisiä ja lisää virtasi jatkuvasti.

Edes tuulinen ja tihkusateinen sää ei lannistanut ihmisiä, vaan juhlatunnelma näkyi ja kuului.

Lavan eteen oli ajettu jo kulttimaineen saavuttanut keltamusta kärppäauto. Kärppäasuisia ihmisiä näkyi niin torilla kuin muuallakin keskustan katukuvassa iltapäivällä. Kärppäliput liehuivat myös torilla.

Juhlinnan kohteena ovat sekä miesten että naisten mestarijoukkueet, jotka kummatkin ovat paikalla tapahtumassa. Joukkueet lähtivät bussikulkueena Raksilan jäähallilta kello 15.





Hieman kello 16 jälkeen saapui ensin naisten kultajoukkue, joka marssi kunniakujaa pitkin torille. Toisen peräkkäisen mestaruuden voittaneet naiskärpät pääsivät hetimiten lavalle ihmisten hurrattavaksi ja juontajan haastateltavaksi.

Yksi juhlituista pelaajista oli Saija Tarkki, joka muisteli paluumatkaa toiseksi viimeisestä ottelusta Tampereelta.

– Meillä oli niin hyvä bussimatka ja olimme ihan varmoja, että voitamme kotona.

Kärppien naiset kaatoivat finaaleissa Ilveksen otteluvoitoin 3–1.





Miesten joukkueesta lavalle tulivat ensimmäisinä Aleksi Mäkelä, Jani Hakanpää ja Veini Vehviläinen.

Mäkelä kertoi, että juhlinta alkaa jo hieman painaa. Mäkelä valitteli olevansa flunssainen.

– Akku alkaa olla aika lopussa. Pitää päästä kotia lepäämään.

Jani Hakanpää kuvaili kärppälaumaa värikkääseen tyyliin.

– Sanoin yhdessä kohdassa Shaun Heshkalle, että tämä on varmasti sekavin joukkue, jossa olen ollut. Se kertoo siitä, että jokainen on saanut olla oma itsensä.

Viimein kello 17.10 koko miesten mestarijoukkue asteli lavalle Kanada-maljan kanssa. Kapteeni Lasse Kukkonen oli vaikuttunut Kärppien ympärillä olevasta yhteisöllisyydestä.

– Ihan huikea nähdä, että tori on täynnä ja juhlitaan yhdessä. Mahtavaa, että saatiin naiset mukaan tänne, se on historiallista. Tämä on meidän kaikkien yhteinen juhla, Kukkonen sanoi.



Samaan syssyyn miesten joukkueen kanssa ihmisten hurrattavaksi tulivat myös Kärppien juniori-ikäiset Rasmus Kupari, Justus Annunen ja Arttu Nevasaari, jotka olivat voittamassa viikonloppuna alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruutta.



Mestaruusjuhlissa esiintyvät Diandra, Ellinoora, Suvi Teräsniska ja Poju.

Heistä ensimmäinä äänessä oli Suvi Teräsniska, joka lauloi Maamme-laulun.

Toisena artistina lavalle asteli Ellinoora. Hän kajautti ensimmäiseksi ilmoille J. Karjalaisen klasikkokappaleen Sankarit.