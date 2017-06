Toppilansalmen öljyntorjuntatöissä ollaan voiton puolella

Oulun Toppilassa on sunnuntaina jatkettu öljyvuodon jälkien puhdistamista.

Päivystävä palomestari Jarno Soisalo Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo, että enimmät puhdistustyöt saataneen pelastuslaitoksen osalta tänään valmiiksi. Öljyntorjuntapuomien purkaminen ja muut jälkityöt jäävät vielä alkuviikon asioiksi.

– Voiton puolella kuitenkin ollaan, Soisalo sanoo.

Öljyvahinko sattui torstaina, kun 1,5 kuution kokoinen säiliö rikkoutui paineen nousun vuoksi Oulun Energian Toppilan voimalaitoksella. Öljyä pääsi valumaan veteen joitakin satoja litroja.

Perjantaina apuu kutsuttiin ympäristöjärjestö WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, jotka ovat olleet apuna puhdistustöissä koko viikonlopun ajan. Vapaaehtoisia puhdistajia on ollut kymmeniä.

Suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki WWF:stä kertoo tiedotteessa, että öljyä on ajautunut monenlaisille rannoille kivikoista ruovikoihin.

– Tällä kertaa rantaöljyntorjunta on hieman erilaista kuin ennen. Tuuli on painanut öljyä rantaa kohti ja öljyä on ruovikon ja avoveden rajassa muutaman sentin kaistale. Jotta öljy saadaan pois, ruoko pitää katkaista ja ottaa öljyyntynyt osa ruo'osta talteen, Niinimäki kuvailee.

Niinimäen mukaan valtaosa vapaaehtoisista kävi toukokuun lopussa Oulussa järjestetyn öljyntorjuntakoulutuksen, jossa keskityttiin nimenomaan rantaöljyntorjunnan perusteisiin.