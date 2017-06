Toppilan öljyvahinko aiheutti harvinaisen ison siivousoperaation – torjuntatyöt loppusuoralla

Oulun Toppilassa on sunnuntaina jatkettu öljyvuodon jälkien puhdistamista.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas kertoo, että varsinaiset puhdistustyöt lopetetaan ainakin toistaiseksi tänä iltana, kun rannat on käyty läpi kahteen kertaan.

Maanantaiaamuna pidetään eri tahojen kanssa viranomaiskatsaus, jossa päätetään miten torjuntatöissä edetään.

Honkakunnaksen mukaan merenpinnan nousu ja lasku voivat vielä irrottaa rannoilta öljyä. Myös huomiseksi ennustettu tuulensuunnan vaihtelu voi saada öljyä liikkeelle rannoilta.

– Huomisen aikana tehdään ratkaisu otetaanko puomit pois, Honkakunnas sanoo.

Harvinaisen iso operaatio

Öljyvahinko sattui torstaina, kun 1,5 kuution kokoinen säiliö rikkoutui paineen nousun vuoksi Oulun Energian Toppilan voimalaitoksella. Öljyä pääsi valumaan veteen joitakin satoja litroja.

Honkakunnaksen mukaan Toppilan vuodon siivoaminen on työllistänyt harvinaisen paljon. Raahessa puhdistettiin isompaa öljyvahinkoa kolme vuotta sitten, mutta Honkakunnas ei muista vastaavia Oulun alueelta.

Toppilan tapauksessa kova tuuli sekä lauhdekanavan ja Toppilansalmen voimakas virtaus levittivät öljyä vauhdilla.

– Vaikka puomeja laitettiin nopeasti, öljyä ehti karata Toppilansalmen edustan merialueelle, Honkakunnas kertoo.

Öljyä ajautui myös rannoille ennen kuin rantasuojamattoja ja rantapuomitusta ehdittiin asentaa.

– Toisaalta parempi, että se öljy on rannalla kuin merellä seikkailemassa. Raskas öljy ei haihdu minnekään vaan johonkin se aina päätyy. Raskas öljy on nyt tässä rannoissa, ja kun se siivotaan pois, siitä ei aiheudu sen enempää harmia, Honkakunnas sanoo.

Öljyä ei ole havaittu merialueella torstai-illan jälkeen.

Rannoilla kymmeniä siivoojia

Öljyvahinkoa on ollut siivoamassa pelastuslaitoksen lisäksi Oulun Energian työntekijöitä ja WWF:n vapaaehtoisia.

Suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki WWF:stä kertoo tiedotteessa, että öljyä on ajautunut monenlaisille rannoille kivikoista ruovikoihin.

– Tällä kertaa rantaöljyntorjunta on hieman erilaista kuin ennen. Tuuli on painanut öljyä rantaa kohti ja öljyä on ruovikon ja avoveden rajassa muutaman sentin kaistale. Jotta öljy saadaan pois, ruoko pitää katkaista ja ottaa öljyyntynyt osa ruo'osta talteen, Niinimäki kuvailee.

Niinimäen mukaan valtaosa vapaaehtoisista kävi toukokuun lopussa Oulussa järjestetyn öljyntorjuntakoulutuksen, jossa keskityttiin nimenomaan rantaöljyntorjunnan perusteisiin.

Muokattu kello 14.19.: Juttua päivitetty kauttaaltaan.