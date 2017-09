Islanninhevosiin pääsee tutustumaan ensi sunnuntaina, kun Äimäraution raviradalla järjestetään rodun askellajikilpailut.

Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) paikallisyhdistys Svali ry järjestää ensi sunnuntaina Äimäraution raviradalla islanninhevosten askellajikilpailun kello 14 alkaen.

Kilpailussa ratsastetaan neljässä eri luokassa, joista kahdessa esitetään islanninhevosten omaa askellajia tölttiä eri tempoissa, ja kahdessa kaikkia neljää askellajia, käyntiä, ravia, tölttiä ja laukkaa.

Töltti on islanninhevosten erityispiirre. Se on nopeampaa kuin käynti ja raviin verrattuna tasaista. Siinä ei ole liitovaihetta, vaan hevosen yksi jalka on aina maassa. Siksi issikalla ratsastus on helppoa ensikertalaisellekin.

Suomessa on noin 60 islanninhevostallia. Osa niistä on erikoistunut retkiin ja vaelluksiin, osa askellajiratsastustunteihin.

Muhoksella sijaitsevalla Sirpa ja Tiina Väisäsen Öskudagur-tallilla on kahdeksan issikkaa. Neljä niistä lähtee kisaamaan sunnuntain askellajikilpailuun.