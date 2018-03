Tiimipelaaja pärjää lääkiksessä - yliopistomaailma on koulinut Okke Nikkisestä supliikkitaiturin

Opiskelu ja Oulun Lääketieteellinen Kilta on koulinut Okke Nikkisestä supliikkitaiturin.

Oulun Duodecim-seuran Vuoden Kandikollega -palkinnon saanut lääketieteen opiskelija Okke Nikkinen on tiimipelaaja. Samaan hiileen puhaltaminen on vahvasti läsnä Nikkisen opiskelussa, Lääketieteellisen Killan työssä eikä yhtään sen vähempää vapaa-ajan harrastuksessa vuorikiipeilyssä.

Viidettä vuotta Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Nikkinen kehuu tiedekunnan opiskelijoiden keskuudessa vallitsevaa erittäin hyvää ja opiskelua tukevaa yhteishenkeä.

– Hyvä ja avoin ilmapiiri työ- ja opiskeluyhteisössä näkyy viime kädessä potilaiden hoidossa. Yhteistyötä voisi kuvata lauseella ”yhdessä potilaan parhaaksi”.

Kollegiaalisuutta tukevaa on hänen mukaansa se, miten valmiit lääkärit arvostavat ja suhtautuvat opiskelijoihin.

– Opiskelun alkuvaiheen harjoittelussa ennestään tuntematon lääkäri esitteli minut potilaalleen nuorempana kollegana. Se tuntui hyvältä.

Se, ettei Nikkinen koe olevansa yhtään sen kollegiaalisempi kuin muutkaan, on hänen mielestään osoitus opetustyön onnistumisesta, vaikka se ei ole itsestäänselvyys.

– Kollegiaalisuutta pitää harjoitella ja sitä pitää vaalia. Kukaan ei pärjään lääkärin ammatissa yksin.



Opiskelukavereilta tärkeää tietoa

Opiskelujen ohessa Nikkinen on Oulun Lääketieteellisen Killan aktiivijäsen. Kilta koukutti mukaansa heti ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Vuosi vuodelta Nikkinen on saanut yhä enemmän vastuuta yhdistyksen toiminnassa. Kiltamestarina hän vastasi yhdistyksen Hietasaaressa omistaman Walhallan vuokraustoiminnasta. Nykyisessä Killan isännän roolissa Nikkinen istuu yhdistyksen hallituksessa.

– Toiminta Killassa tukee vuorovaikutustaitoja. Vanhemmilta opiskelijoilta olen saanut sellaista tietoa, mitä luennoilta en opi. Suosittelen toimintaa vahvasti meidän opiskelijoille.

Killan tehtävä on yhdistää opiskelijoita, huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista ja ajaa koulutusetuja. Jos epäkohtia ilmenee, Kilta on yhteydessä tiedekuntaan.

Tapetilla on pitkään ollut huoli kurssikokojen kasvusta sekä niukkenevista resursseista.

– Esimerkiksi lukujärjestykset valmistuvat viime tipassa ja se tekee elämän ja aikataulujen suunnittelun vaikeaksi.

Muutokset vievät aikansa, mutta digitaaliset opinnot ovat Nikkisen mielestä onnistunut esimerkki opetusresurssien kohdentamisesta.

Resurssipula vaikuttaa myös opiskelijoiden kliinisten taitojen oppimiseen. Kaikkia toimenpiteitä ei Nikkisen mukaan opetella kädestä pitäen.

– Potilaan hoidon tarpeen arvioimista ja toimenpiteitä harjoitellaan opiskeluaikana. Varmuuden tekemisessä pitää siirtyä työelämään.



Ammatinvalintapäätös syntyi armeijassa

Nikkinen nauttii haasteista ja työn jäljen näkymisestä, eikä hän voisi kuvitella itselleen mitään muuta ammattia kuin lääkärin. Kaikki ei kuitenkaan käynyt sormia napsauttamalla, vaan sisäänpääsyyn vaadittiin paljon työtä.

Kun ensimmäinen yritys lääkikseen ei tuottanut tulosta, Nikkinen opiskeli Metropoliassa ensihoidon linjalla syyslukukauden, ja käytti kevään lääkiksen pääsykokeeseen valmistautumiseen.

– Jokaisen nuoren elämässä on hetki, jolloin ei tiedä, mitä haluaa. Minulle lapsuuden toive kirkastui intissä. Hetkeäkään en ole katunut.

Ensi syksynä Nikkisellä alkaa lääkiksen viimeinen vuosi, mutta sitä ennen on ensimmäinen kesä terveyskeskuslääkärinä Mäntyharjulla. Paikka on tuttu. Mäntyharjulla asuvat Nikkisen isovanhemmat ja siellä on myös perheen kesämökki. Fuksivuotena Nikkinen työskenteli lähihoitajana samaisessa terveyskeskuksessa.

– Odotan kesää innolla. Sen eteen olen tehnyt töitä viimeiset viisi vuotta.