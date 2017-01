Terveyskeskusmaksuun tulossa merkittävä korotus Oulussa

Valtio ja kunnat ajaa itseään nurkkaan. Ihmisille on sälytetty verojen lisäksi niin paljon maksuja, että kohta loppuu rahat. Ihmiset ajetaan niin ahtaalle, että alkaa nousta kapinahenki. Verot on peritty julkisia palveluja varten ja nyt niistä peritään vielä erikseen. Ei ole oikein. Nyt on herroilla paniikki päällä kun rahoja on tuhlattu ja kansa pitää saada maksamaan virheet.