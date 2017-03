Terveydenhoitaja Snapchatissä – nuoret ottaneet palvelun hyvin vastaan Merikosken koululla

Oulun Merikosken koululla tänä talvena käyttöön otettu terveydenhoitajan Snapchat on ollut suosittu. Terveydenhoitajaan on otettu yhteyttä aktiivisesti, ja kavereita terveydenhoitajalla on jo yli 60.

Snapilla nuoret voivat lähettää viestin terveydenhoitajalle joko omalla nimellään tai halutessaan anonyymisti. Hoitaja vastaa nuorille työpäivänsä aikana.

Jotkut asiat ovat selvinneet pelkästään chattailemalla, mutta osa nuorista on kutsuttu tapaamaan hoitajaa kasvotusten. Useimmat yhteydenotot ovat olleet arkisia, ja nuoret ovat kyselleet vaikkapa omaa lääkäriaikaansa. Myös joitakin arkaluontoisia asioita on voitu käsitellä Snapissa.

Terveydenhoitaja Sanna Kämäräisen mielestä Snapchat on ollut hyvä keino päästä mukaan osaksi nuorisokulttuuria, ja hänet on otettu hyvin vastaan nuorten kanavassa.

Snapchatiä suunnitellaan otettavaksi käyttöön myös muille terveydenhoitajille Oulussa.