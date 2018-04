Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toivoo rahapeliautomaattien saatavuuden hillitsemistä – Oulussa on yli 600 peliautomaattia, katso kartta

Oululainen pelasi viime vuonna 108 euroa

Oulussa on 641 rahapeliautomaattia, joista valtaosa sijoittuu suuriin asukaskeskittymiin, kuten keskustaan, Tuiraan ja Linnanmaalle.

Keskustan alueella on 93 hajasijoitettua automaattia, jotka jakautuvat 42:een eri myyntipaikkaan. Lisäksi keskustassa on Veikkauksen pelisali, jossa on 37 peliautomaattia.

Hajasijoitetuilla laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi huoltoasemien, kauppojen ja ravintoloiden tiloissa olevia peliautomaatteja.

Oulussa rahapeliautomaattien pelausmäärä aikuisasukasta kohti oli viime vuonna 108 euroa. Summa koostuu vain hajasijoitettujen laitteiden pelimääristä, joten siinä ei näy Veikkauksen omissa pelisaleissa pelattuja pelimääriä.

Pohjois-Pohjanmaalla eniten pelattiin Pyhäjärvellä, missä pelattiin 184 euroa aikuisasukasta kohti. Seuraavaksi eniten pelattiin Limingassa, missä yhtä aikuisasukasta kohti käytettiin 159 peliautomaatteihin.

Raahessa rahaa käytettiin 153 euroa aikuisasukasta kohti ja Kärsämäellä sekä Oulaisissa 148 euroa per aikuisasukas.

Vähiten rahaa käytettiin Hailuodossa ja Lumijoella, missä rahaa pelattiin aikuisasukasta kohti 14 euroa.

Koko Suomen suurin pelausmäärä oli Kyyjärvellä, missä pelattiin 348 euroa aikuisasukasta kohti. Noin 1 300 asukkaan kunnassa on tällä hetkellä kymmenen rahapeliautomaattia.

Suomessa on yhteensä 21 049 Veikkauksen rahapeliautomaattia.

Lähde: Veikkaus