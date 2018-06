Technopolis laajentaa Oulun Sepänkadun kampusta 25 miljoonalla eurolla – kampus valmistuu keväällä 2020

Technopolis on päättänyt 25 miljoonan euron laajennusinvestoinnista Oulun Ydinkeskustan kampuksella Sepänkadulla. Rakennustyöt alkavat arviolta jo heinäkuussa rakennuslupapäätöksen jälkeen.

Kampus valmistuu arviolta maaliskuussa 2020.

Technopoliksen toimitusjohtajan Keith Silverangin mukaan kysymys on strategisesta investoinnista. Sepänkadun kiinteistöön oli alunperinkin suunniteltu laajennushanke, joka ei aikoinaan eri syistä toteutunut.

– Muun muassa Oulun silloinen tilanne ja muita Nokian jälkeisiä seuraamuksia, jonka vuoksi oli vaikea saada mitään aikaan.

Sekä Oulun että koko Suomen talouden tilanne on tällä hetkellä suotuisa. Silverangin mukaan Oulussa on kysyntää ja todella dynaaminen markkinatilalle ja Technopoliksella paljon kasvuasiakkaita.

– Kun kaikki indikaattorit ovat nyt hyvin, haluamme varmistaa, että meillä on kilpailukykyinen tarjonta keskustassa, Silverang sanoo.

– Sepänkadun kampus sijaitsee hyvällä paikalla. Kun markkinat ovat nousussa, pääsemme pelaamaan hyökkäyspeliä Oulussa.

Sepänkadun toinen vaihe kasvattaa kampuksen vuokrattavaa pinta-alaa 8 400 neliöllä ja nostaa kokonaispinta-alan yli 19 000 neliöön. Hankkeeseen kuuluu myös pysäköintihalli, joka kasvattaa pysäköintipaikkojen määrän yli neljäänsataan.

– Sen jälkeen tontti on täynnä, rakennusoikeutta ei ole. Kun tämä hanke on valmis, kampus on valmis.

Investoinnin alkutuotto on arviolta 7,2 prosenttia ja vakiintunut tuotto 8,4 prosenttia. Uudelle rakennukselle on tavoitteena saada kultatason LEED-sertifikaatti (Leadership in Energy and Enviromental Design).