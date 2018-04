Tauno Tönningin säätiö on myöntänyt 238 000 euroa apurahoja Oulun yliopiston väitöskirjatöiden tukemiseen.

Apurahaa saa 65 hakijaa. Hakijoita oli yhteensä 175.

Säätiö on myöntänyt 46 vuoden toimintansa aikana yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa apurahoja.



Apurahan saivat:

Alavesa Paula, Filosofian maisteri, 3000 €

Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa sijaintipohjaisissa peleissä

Alcaraz López Onel Luis, Master of Science, 3500 €

Tehokkaat monikäyttömenetelmät laajoissa laitteiden välisissä tietoliikenneverkoissa

Ali Samad, Doctoral Student, 4000 €

Koneoppiminen lähetyslinkin nopean myönnön mahdollistamiseksi konepohjaisessa kommunikaatiossa

Antti Järvenpää, Diplomi-insinööri, 5000 €

Matalassa lämpötilassa reversiokäsitellyn AISI 301LN ruostumattoman teräksen mikrorakenne, plastinen käyttäytyminen ja mekaaniset ominaisuudet

Antti Mäntylä, Diplomi-insinööri, 4000 €

Simulointimenetelmä kitkaväsymisvaurion laskemiseksi

Apilo Olli, Diplomi-insinööri, 3000 €

Moniantennimobiilitietoliikenteen energiatehokkuuden analysointi ja parantaminen

Arola Anna-Maija, Diplomi-insinööri, 4000 €

Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen särmättävyyden arvioimiseksi

Baharmast Aram, Master of Science, 4000 €

Laajan dynamiikan ja korkean tarkkuuden omaava vastaanotin pulssin kulkuajan mittaukseen perustuvaan pitkän kantaman laser tutkaan

Banijamali Ahmad, Master of Science, 3000 €

Avoimien IoT-autopilvipalvelujen ohjelmistojakelu

Fylakis Angelos, Master of Science, 4000 €

Tiedon piilottaminen biolääketieteellisiin signaaleihin ja kuviin

Goldmann Valdes Werner Marcelo, Master of Science in Technology, 4000 €

Depolymerisoinnilla ligniinistä fenolihartsien raaka-ainetta

Gomes Julius Francis, Doctoral Student, 4000 €

Liiketoimintaekosysteemien synty - liiketoimintamallit uuden sukupolven teknologioiden mahdollistamissa Connected Health -ekosysteemissä

Hannila Hannu, Filosofian maisteri, 3000 €

Liiketoimintadatan integrointi osaksi tuotteiden ja tuoteportfolion hallinnan konsepteja

Haukipuro Lotta Kauppatieteiden maisteri, 3000 €

Käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät yritysten tuote- ja palvelukehityksen tukena

Hautala Ilkka, Diplomi-insinööri, 5000 €

Automatisoitu datavuopohjainen suunnittelutyökaluvuo sovelluskohtaisille signaaliprosessoreille

He Jiguang, Master of Science, 4000 €

Häviöllinen dekoodaus ja eteenpäin langattomien anturiverkkojen kautta

Hietaharju Jenna, Diplomi-insinööri, 4000 €

Kalvoerotusprosessien suunnittelu ja mallinnus biojalostamoympäristöissä

Huuki Hannu, Kauppatieteiden maisteri, 4000 €

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän murroksessa.

Hyyppä Sari, Kauppatieteiden maisteri, 3000 €

Julkisten palveluhankintojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

Hänninen Tuomo, Diplomi-insinööri, 3000 €

Tukiasemien moniantennivastaanotinalgoritmit tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä

Ilo Arjaleena, Lääketieteen lisensiaatti, 4000 €

Lämpökamerakuvantamisen diagnostinen osuvuus perinteisiin tutkimusmenetelmiin verrattuna perifeerisen valtimokovettumataudin hoidossa

Isokangas Elina, Diplomi-insinööri, 5000 €

Luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien ekosysteemien karakterisoinnissa ja hallinnassa

Jaros Anna, Diplomi-insinööri, 4000 €

Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus

Juntti Mirva, Kauppatieteiden maisteri, 3000 €

Mikroyritysten kasvuverkosto korkeakoulujen yritysyhteistyön vauhdittajana

Juntunen Mikael, Filosofian maisteri, 4000 €

Matalan annoksen väriröntgentomografia

Justice Akanegbu, Master of Science in Environmental Engineering, 3000 €

Ilmasto-indeksiin perustuvan konseptuaalisen mallin kehittäminen valunnan arviointiin boreaalisilla valuma-alueilla

Karioja Konsta, Diplomi-insinööri, 3000 €

Signaalinkäsittely ja piirteiden erottelu kehittyneessä konediagnostiikassa

Keränen Lassi, Diplomi-insinööri, 3000 €

Ultralujien rakenneputkien käyttö hitsatuissa konerakenteissa

Ketola Juuso, Filosofian maisteri, 4000 €

Matalan sädeannoksen röntgenkuvaustekniikan kehittäminen

Kilpijärvi Joni, Diplomi-insinööri, 4000 €

Lab-on-a-chip -teknologian kehittäminen solumyrkyllisyystesteihin

Kutuniva Johanna, Filosofian maisteri, 3000 €

Kemiallisia tutkimuksia liittyen kaivoksen ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen sekä pilaantuneiden vesistöjen puhdistamiseen

Laitinen Tiina, Diplomi-insinööri, 3000 €

Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa

Lappi Teemu, Diplomi-insinööri, 5000 €

Digitaalinen Suomi: Monitasoisen projektihallinnon vaikutus Suomen julkisen sektorin kyvykkyyteen toteuttaa onnistuneita ICT projekteja

Lassila Erkki, Kauppatieteiden maisteri, 3000 €

Analytiikan rooli muutoksen välittäjänä digitaalisessa ympäristössä

Laukka Aleksi, Diplomi-insinööri, 3000 €

Mikroseostamisen vaikutukset AISI 304 ruostumattoman teräksen hilsettymiseen simuloiduissa askelpalkkiuunin olosuhteissa

Lehtonen Simo, Diplomi-insinööri, 3000 €

Elastisten aaltojohteiden spektri ja kynnysresonanssi

Liu Chen-Feng, Master of Science, 4000 €

Heterogeeninen resurssien allokointi hierarkkisissa ohjelmistoradio verkoissa verkon rajalla

Mohammadparast Abdollah, Master of Art in Economics, 4000 €

Kansainvälistyminen digitalisaation kautta: Todisteita suomalaisista PK-yrityksistä

Moilanen Marko, Filosofian maisteri, 4000 €

Kromiittien koostumus ja yhteys malminmuodostusprosesseihin

Montaseri Mohammad Hassan, Master of Science, 5000 €

Energiatehokkaat radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmissä

Mustonen Erno, Diplomi-insinööri, 5000 €

Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen

Nevanperä Tuomas, Diplomi-insinööri, 3000 €

Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys

Nguyen Hoang, Master of Science, 3000 €

Teknisiä kuituvahvistettuja sementtikomposiitteja teollisuuden sivuvirroista

Nguyen Phuong, Master of Science, 3000 €

Endofyyttisen yhteisön analysointi mustikan marjoista sekä niiden vaikutuksen selvittäminen mustikan sekundaarimetaboliaan

Noponen Kai, Diplomi-insinööri, 3000 €

Robustit signaalinkäsittelymenetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä

Nouri Parisa, Master of Science, 4000 €

Huippuluotettava, alhaisen viiveen viestintä massiivisille ja kriittisille koneyhteyksille

Rajaniemi Kyösti, Diplomi-insinööri, 3000 €

Jatkuvatoiminen elektrokoagulaatio ja syntyvän sakan hyötykäyttö

Rathnayake Buddhika, Master of Science in Technology, 3000 €

Tärkkelyspohjaiset hybridikalvotekniikat ympäristösovelluksiin

Rauhala Anssi, Diplomi-insinööri, Filosofian maisteri, 3000 €

Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla

Rissanen Jouni, Diplomi-insinööri, 3000 €

Leijupetipolton lentotuhkan hyödyntäminen sementin seosaineena

Ruokamo Henna, Diplomi-insinööri, 3000 €

Yksittäisten fotonien ilmaisimiin perustuvan vastaanottimen piiritekniikan kehittäminen reaaliaikaiseen 3D-mallinnukseen

Saastamoinen Ari, Diplomi-insinööri, 4000 €

Ultralujien suorakarkaistujen rakenneterästen päästömetallurgia

Salo Heikki, Filosofian maisteri, 3000 €

Epigeneettisen muistin vaikutus kasvullisesti lisätyn metsämännyn sopeutumiskykyyn

Saukko Laura, Diplomi-insinööri, 3000 €

Integraatiokyvykkyyksien ja yhteistoiminnallisten kyvykkyyksien rakentaminen ja johtaminen yritysten välisissä projektiverkostoissa

Shaheen Rana Azhar, Master of Science in Electrical Engineering, 4000 €

Toteutusanalyysi usean taajuusalueen 5G MIMO millimetriaalto CMOS-vastaanottimesta

Sugathapala Inosha, Master of Engineering, 3500 €

Verkkoinfrastruktuurin resurssien optimointi alhaisen viiveen dynaamisessa arkkitehtuurissa

Tavakolian Mohammad, Master of Science, 4000 €

Automaattinen sairauden diagnoosi kasvot syvä oppiminen: uusi lähestymistapa terveydenhuollon sovelluksia

Teirilä Juha, Diplomi-insinööri, Kauppatieteiden maisteri, 4000 €

Ydinvoimaloiden joustopotentiaalin hyödyntäminen sähkömarkkinoilla

Tervo Nuutti, Diplomi-insinööri, 5000 €

Radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmien massiivi MIMO –radiolähettimissä

Tiensuu Henna, Filosofian maisteri,3000 €

Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa

Tomperi Jani, Diplomi-insinööri, 3500 €

Aktiivilieteprosessin optisen monitoroinnin hyödyntäminen käsitellyn jäteveden laadun ennustamisessa

Uusikallio Sampo, Diplomi-insinööri, 5000 €

Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseosteisissa ruostumattomissa teräksissä

Vu Kien, Master of Science, 3500 €

Huippuluotettava ja alhaisen viiveen viestintä 5G-langattomissa verkoissa

Vuolio Tero, Diplomi-insinööri, 4000 €

Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon

Yang Jialei, Master of Science in Economics and Business Administration, 4000 €

Yhteisen arvontuotannon dynamiikka usean toimijan verkostoissa ja terveydenhuoltoalan ekosysteemeissä