Tapaturma vei iiläisen Seppo Mertalan pyörätuoliin – nyt hän kiertää kertomassa aivovammasta ja pyörähtelee tanssilattialla

Seppo Mertala keskittyy mielellään boccian pelaamiseen hyvässä kaveriporukassa. KUVA: Merja Männikkö

Luonnossa mieli rauhoittuu ja irrottautuu arjesta. Kesän valoisa aika ilahduttaa ja saa retkeilijän nauttimaan kauniista kesäilmoista.

– Tykkään laittaa nuotion pystyyn, keittää nokipannukahvit ja paistaa makkaraa. Retken jälkeen sitä nukkuu seuraavan yön hyvin, iiläinen Seppo Mertala kertoo.

Aikaisemmin elämässään Mertala oli hyvin työkeskeinen. Jo nuorena miehenä hän työskenteli ahkerasti kattotöissä. Myöhemmin samoissa töissä vuonna 1998 sattunut tapaturma johti elämänmuutokseen, jonka jälkeen pyörätuolista tuli tärkeä liikkumaväline.

– Hätkähdin, kun pieni lapsi piirsi minulle pyörätuolin ja sen viereen aidan. Onneksi nyt, kun aikaa on kulunut, este on hälvennyt pyörätuolin luota, Mertala muistelee.

Hän on ottanut tehtäväkseen käydä oppilaitoksissa kertomassa, miten aivovamma vaikuttaa ihmisen elämään. Nuorten on tärkeää saada kuulla kokemustietoa eikä vain lukea faktaa kirjoista.

Joskus ihmiset tarjoavat apuaan liiankin kanssa esimerkiksi nähdessään Mertalan menevän autoonsa, jolloin hän toteaa: ”Kiitos, mutta selviän kyllä itse.” Mertala kertoo pyytävänsä apua aina, kun tarvitsee.

– Joskus ylämäessä meno muodostuu niin rankaksi, että henkilökohtaisen avustajani apu on silloin tarpeen.

Seppo Mertalan viikko-ohjelma on melkoisen täynnä. Hän painottaa, että jokaiselle on tärkeää lähteä liikkeelle neljän seinän sisältä, hakeutua uusiin harrastuksiin ja saada sitä kautta uusia ystäviä.

– Toivon aamuisin, että päivästä tulisi hyvä eikä tulisi peräkkäin kahta samanlaista päivää, Mertala pohtii.

Mertalan ykkösharrastus on pyörätuolitanssi, jossa keskitytään vakioihin ja latinalaisiin tansseihin Stepping out -tanssiseurassa. Hän kokee olevansa hyvä valssissa Heidi-parinsa kanssa. Härkätaistelijan paso doble on saatu haltuun ja quickstepiä on helppo mennä.

– Tanssissa kiehtoo se, kun rytmi vie mukanaan ja saa heittäytymään tanssiin. Tässä lajissa kilpaileminen on hauskaa.

Mertala on tehnyt kolme kertaa kisamatkan Cuijikiin Holland Dans Spektakel -kansainvälisiin pyörätuolitanssikilpailuihin. Viime pääsiäisenä oli vuorossa 30-vuotisjuhlakilpailu.

– Oulun Invalidien Yhdistys on tukenut kisamatkojani, mutta lisä­sponsorit eivät olisi koskaan pahitteeksi, Mertala toteaa virnis­täen ja kertoo parhaan kisamenestyksen tulleen Hollannissa vuonna 2017, jolloin hän sai parinsa kanssa tulokasluokassa kultaa ja pronssia.

Mertala harjoittelee kymmenen hengen tanssiryhmässä, jossa ihmiset ovat hitsautuneet yhteen ja kannustavat toisiaan.

Tanssi jos mikä nostaa kuntoa ja saa hyvälle mielelle.

Toinen Mertalan intohimo on boccian pelaaminen oman peliporukan kanssa. Laji vaatii keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Siinä voi harrastamisen lisäksi kilpailla, mikä ilahduttaa iiläistä.

– Meidän peliporukassa lentää hyvä huumori, mistä tykkään kovasti.