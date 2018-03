Kempeleessä varastettiin viime perjantaina ja maanantaina välisenä aikana moottorikelkka. Kelkka vietiin Vääräojantieltä.

Kelkan malli on Polaris 800 PRO RKM. Väreinä kelkassa on oranssia ja mustaa. Ajoneuvon rekisteritunnus on 501-NY.

Poliisi pyytää ilmoittamaan vihjeistä ja mahdollisista havainnoista poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194 tai vihjesähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi. Akuutit näköhavainnot voi ilmoittaa hätänumeroon 112.