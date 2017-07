Tältä näyttää Suomen ensimmäinen siirrettävä moduulivankila – Oulun poliisilaitoksen väistötilat saivat käyttöönottoluvan torstaina

Haukiputaan poliisiaseman pihalle pystytetty moduulivankila ratkaisee Oulun poliisilaitosta tammikuisesta Rata-aukion putkatilojen sulkemisesta asti vaivanneen tilanpuutteen. Kun Oulussa ei ole enää väistötiloille tarvetta, rakennus matkustaa seuraavalle paikkakunnalle, jolla putkatiloja peruskorjataan.

Moduulivankilassa on tilaa yhteensä 32 kiinniotetulle. Rakennuksessa on kahdeksan niin sanottua juoppoputkaa, joista jokaiseen voidaan majoittaa enintään kolme henkilöä. Lisäksi vankilasta löytyy kahdeksan selliä rikostutkinnan vuoksi kiinniotetuille. Putkatilojen ilmanvaihto ja äänieristys noudattavat tiukkoja standardeja. Jokaisessa putkassa on toimiva vessa.

Moduulivankilan omistaa sen rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt, joka myös vastaa tilojen kustannuksista. Hintaa rakennukselle tuli hieman yli miljoonan euron verran. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikön Marita Rovamon mukaan rakenteiden käyttöikä on ainakin viisi vuotta. Poliisihallitus on sitoutunut vuokraamaan tilat siksi ajaksi.

