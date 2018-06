Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa piirtää Oulun kartalle ympyrän, jonka säde on kolme kilometriä. Ympyrän keskipisteenä on keskusta, ja rajojen sisälle jää alue, joka kehittyy, kasvaa ja näyttää kiinteistösijoittajien silmiin houkuttelevalta. Ympyrän ulkopuolelle jäävillä kaupunginosilla kiinteistöjen tuotto on laskussa tai kiinteistösijoittajien riski kasvussa. Alueiden vetovoima hiipuu.