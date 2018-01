Tähtitornin kahvilaa remontoidaan, tavoitteena on saada kahvilakaudesta aiempaa pitempi

Mistä alkaen Linnansaari on ollut Pokkitörmä vai onko Tähtitorni siirtynyt Pokkitörmälle, vaikka kyllä se eilen vielä oli Linnansaaressa? Juttu nimittäin alkaa lauseella: "Oulun Pokkitörmällä sijaitsevassa Tähtitornin kahvilassa on menossa remontti."

Olen ollut sellaisessa käsityksessä, että Tähtitorni on Linnansaaressa, eikä suinkaan Pokkitörmällä, joka on Linnansaaresta enemmän keskustaan päin kuvassakin näkyvän Pokkisenväylän ylittävän sillan takana. Täytynee heti lähteä tarkistamaan missä se Tähtitorni nyt on.

Hyvä, että kahvilaa kuitenkin remontoidaan niin voidaan Linnansaaressa joka Keskiviikko kokoontuvien motoristien kanssa käydä kahvilla.