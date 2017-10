Tähän ei moni pysty: Liminkalainen Hilja Niemi, 80, on laulanut jo 60 vuotta kuorossa

Limingan kirkkokuoro on Hilja Niemelle, 80, henkireikä. Kuoroharrastus alkoi jo rippikouluiässä.

Satapäisen joutsenparven äänekäs kuorolaulu kantaa ensilumen valkoiseksi värjäämältä lähipellolta Hilja ja Jussi Niemen kotitalon pihalle. Joutsenten muutto on lähellä, vaikka tänä vuonna myöhässä, miettii lämpimässä pirtissä istuva Hilja Niemi.

Pirtin pöydällä olevat komeat ruusukimput muistuttavat muutaman viikon takaisesta 80-vuotisjuhlasta. Ilon aihe on myös Niemen vasemmassa rinnassa kiiltelevä Suomen Kirkkomusiikkiliiton myöntämä kullattu 60-vuotismerkki. Harvinaisen tunnustuksen Niemi sai syntymäpäivänään aktiivisesta kuorolauluharrastuksesta. Niemi on tällä hetkellä Limingan kirkkokuorossa ainoa 60-vuotismerkkiä kantava kuorolainen.

Limingan kirkkokuoro on Niemelle henki ja elämä. Kuorossa on toistakymmentä laulajaa ja harjoituksia on joka viikko. Kuoro esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa eritoten juhlapyhinä kanttori Mika Kotkarannan johdolla.

Maailmasta ei löydy niin hyvää syytä, että sopraanoa laulava Niemi jäisi poissa kuoroharjoituksista.

– Minua ei pidättele mikään laulamasta. Edes lasten syntymät eivät olleet hyvä syy olla poissa kuoroharjoituksista. Omat matkani ja menoni suunnittelen kuoron ehdoilla, kertoo Niemi.

Laulun lahjat Niemi on perinyt vanhemmiltaan. Laulu ja soittaminen kuuluivat Kärsämäen Majanperällä asuneen 11-lapsisen perheen arkeen.

– Istuskelin karsinan puun päällä, kuuntelin ja opettelin äidin lypsäessä laulamia vanhoja kansanlauluja. Isä Eino Koponen oli puolestaan kyläkulman veisuujohtaja kinkereillä ja kyläseuroissa. Kyllä me lapset olemme paljon veisuja veisanneet.

Niemen kuoroharrastus alkoi Kärsämäen kirkkokuorossa, kun kanttori Vilho Tuominiemi pyysi juuri rippikoulun käyneen nuoren naisen sopraanojen avuksi.

– Tuominiemi opetti minulle yksityisesti Pyhäaamun rauha -nimisen virren, jonka minä lauloin seuraavana sunnuntaina kirkkokuorossa.

Kuorolaulu johdatti Jussi ja Hilja Niemen yhteiselle tielle. Ensitapaaminen oli Limingan seurakunnan Ala-Temmeksen kirkkokuoron harjoituksissa 1960-luvun alussa.

– Tutustuimme kuorossa. Kun tultiin liian tutuiksi, Jussi jätti laulamisen.

– Laulaa minä osasin, mutta karja sitoi maatilan töihin enkä kokenut kuoroharrastusta vahvaksi kutsumukseksi, Jussi Niemi tarkentaa.

Oulun talousseuran alueella tarkkailukarjakkona työskennellyt Niemi kiersi Kiimingin kautta ennen kuin asettui Jussinsa kotitilalle Ala-Temmeksen Arolaan. Jussi ja Hilja Niemi vihittiin elokuussa vuonna 1965.

– Jätin tarkkailukarjakon työt ja tulin tilalle vakituiseksi lypsäjäksi. Lehmien lypsyn ja lastenhoidon välissäkin lähdin aina kuoroharjoituksiin.

Eipä tule Niemellä kotona enää lauleltua, kun ei ole lehmiä. Yhteisistä musiikkihetkistä Niemet nauttivat aamuin illoin kuuntelemalla radiosta tulevia Hartaita säveliä.

Laulaminen ja soittaminen on periytynyt myös Niemien jälkipolvelle. Tytär Johanna Niemi laulaa Seitakuorossa Rovaniemellä ja toinen tytär Martta Ylilauri on opiskellut laulua Kuula-opistossa Vaasassa.

– Lastenlapset tekevät musaa Youtubeen. Olemme kuunnelleet, mutta emme siitä musiikista ymmärrä juurikaan mitään.

Niemi on vuosikymmeniä kirjannut ylös päivän tapahtumia sekä sää- ja luonnonilmiöt päiväkirjaansa: ensimmäiset lumentulot, jäiden lähdöt, tuomen kukkimiset ja lintujen muutot.

– Muistan aina 4. lokakuuta 1968, kun ensilumi jäi maahan ja meiltä jäi kaura puimatta, kuten jäi monelta tänäkin vuonna täällä meillä päin.