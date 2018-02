Syytetty lastensuojeluohjaaja Oulun käräjäoikeudessa: "Vastaan kaikista pöljimmällä vastauksella"

Onko lastensuojelussa ja muissa sosiaalitoimen töissä lainkaan sallittua keskustella omalla vastuualueella olevista perheistä kollegoiden kanssa? Puurtaako jokainen vain yksikseen puhumatta sanaakaan työkavereiden kanssa tapauksista? Aiheeton kurkkiminen tietysti on hataralla pohjalla, mutta tästä saa nyt ulkopuolinen sen käsityksen, että kaikenlainen tiedonvälitys edes keskustelun muodossa on kielletty. Aika mahdotonta jaksamista vaatii tehdä töitä yksin. Esimiehillähän ei yleensä ole aikaa puhumiseen, vaikka tietoturva sen sallisikin. Tulevan asiakkaan ennakkotarkastus rekisteristä on selkeästi työturvallisuuskysymys, kuten vastaaja aivan oikein kertoo.