Synnytysvalmennusten suosio yllätti OYSissa – tutkimusten mukaan tutustuminen hälventää synnytyspelkoja

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) luentosali on niin täynnä tulevia äitejä ja isiä, ettei kaikille riitä salissa istuimia.

Osa synnytysvalmennukseen osallistuvista istahtaa kuuntelemaan kätilö Satu Ilveksen esitystä synnyttäjän hoitopolusta OYSissa luentosalin portaille.

Synnytysvalmennusta haluttiin OYSissa pitkän tauon jälkeen kokeilla neljä kertaa ja katsoa, onko toiminnalle tarvetta jatkossa.

Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli 88, toisella kerralla 77 ja nyt torstaina kolmannella kerralla toistasataa.

– Tämä on ollut positiivinen yllätys. Nyt se on osoittanut, että synnytysvalmennukselle on tarvetta. Ja jatkoakin saadaan. Nyt synnytysvalmennuksia pidetään joka toinen viikko, Ilves kertoo.

Paikalla käyminen helpottaa pelkoja

Osastonylilääkäri Marja Vääräsmäki kertoo, että vuoteen 2012 saakka erityisesti ensisynnyttäjille ja paikkakunnalle muuttaneille synnyttäjille annettiin mahdollisuus käydä tutustumassa synnytyssaliin.

Kätilö esitteli tiloja ja vastaili heidän kysymyksiinsä.

– Netissäkin on esitelty synnytysosastoa, mutta eihän se ole yhtä hyvä eikä ihan sama kuin jos itse voi käydä paikan päällä, Vääräsmäki muistuttaa.

Suomalaistakin tutkimustietoa on olemassa erityisesti siitä, että käyminen paikalla ja fyysinen tilojen näkeminen helpottaa suhtautumista ja synnytyspelkoja.

– Oikeastaan se oli yksi meidän kimmoke siihen, että ryhdyimme miettimään asiaa, ja että halusimme nyt lähteä kokeilemaan.

Kun synnytyssaliin on nyt ole mahdollista päästä, kätilö pyrkii sanoin ja kuvin esittelemään paikkoja tuleville synnyttäjille.

– Jatkossa on tarkoitus järjestää mahdollisuus katsoa esitys myös netin välityksellä, jos syystä tai toisesta ei ole mahdollisuutta itse päästä paikalle.

Synnytysvalmennuksessa kätilö Ilves kertoo talon toimintatavoista aina siitä lähtien, kun synnyttäjä ensimmäisen kerran synnytysosastolle tulee.