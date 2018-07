Syksyn hirvilupia myönnettiin Oulun riistakeskusalueelle viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt yhteensä 8 459 pyyntilupaa syksyllä alkavalle hirvenmetsästyskaudelle.



Myönnetty lupamäärä on hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 277 kappaletta.



Yhdellä pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa.



Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 11 000 hirveä.



Myönnetyllä lupamäärällä pyritään hirvitiheyden hallittuun laskuun tavoitetasolle.



Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Lokakuun toisena lauantaina alkava varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu puolestaan vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti.



Poikkeuksena Oulun riistakeskusalueella ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka siirtyvät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Metsästyskausi alkaa siellä jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy kiimarauhoituksen ajaksi syyskuun 21. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.