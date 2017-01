Suvantokadun männylle ei herunut kaatolupaa – taloyhtiö valitti rakennuslautakunnalle

Asunto-osakeyhtiö Suvantokulma Karjasillalta on hakenut Oulun kaupungin rakennusvalvonnalta maisematyölupaa kahden tontillaan olevan sembramännyn kaatamiseen.



Toinen männyistä on Kollaantien puolella ja toinen Suvantokadun varressa.



Parin arviointikäynnin jälkeen rakennusvalvonnan viranomaiset myöntyivät Kollaantien puoleiseen savottaan, mutta Suvantokadun puolelle ei tullut tarkastusarkkitehdilta kaatolupaa.



Taloyhtiö valitti tarkastusarkkitehdin päätöksestä Oulun rakennuslautakunnalle, joka kumosi tarkastusarkkitehdin maisematyölupapäätöksen ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.



Lautakunta pohjasi ratkaisunsa taloyhtiön kantaan, jonka mukaan mänty ei ole kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti merkittävä eikä sen kaataminen turmele kaupunkikuvaa.



Taloyhtiö muistutti, ettei sembramänty puulajina kuulu tyypillisesti Karjasillan kaupunkikuvaan, vaan alueen puut ovat pääsääntöisesti koivuja.



Luonnonvaraisena sembramäntyä on kahta lajia. Toinen on Alpeilla ja Karpaateilla kasvava alppisembra ja toinen Uralilta itään Siperiassa kasvava siperiansembra.



Koristepuuna siperiansembra menestyy Suomessa aina Pohjois-Pohjanmaan korkeudelle.



Suvantokulma on teettänyt pihasuunnitelman, jossa esitetään kyseisen männyn kaatoa. Taloyhtiön mukaan pienen pihan käyttö ja kunnostus on täysin mahdotonta, jos puuta ei kaadeta.