Suora lentoyhteys avautuu jälleen Oulusta Tukholmaan – lentoja neljä kertaa viikossa

SAS on ilmoittanut alkavansa lentää Oulun ja Tukholman väliä. Suorat lennot alkavat 5. marraskuuta.



Edellisen kerran Oulusta on päässyt Ruotsin pääkaupunkiin suorilla reittilennoilla vuonna 2014.

Nyt alkava palvelu kattaa lentoja kumpaankin suuntaan neljä kertaa viikossa matkustuspäivien ollessa maanantai, keskiviikko, perjantai ja sunnuntai.



Oulu–Tukholma-välin liikennöintiin SAS käyttää kalustonaan kanadalaisen Bombardierin valmistamaa 90-paikkaista CRJ 900 -konetyyppiä.



– SAS:lla on hyvä reittiverkosto Yhdysvalloissa ja Aasiassa, minkä ansiosta matkustajaliikenne Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman kautta on lisääntynyt mukavasti. Näiden yhteyksien avulla tarjoamme matkustajille kätevän pääsyn myös muualle Pohjoismaissa, sanoo sanoo SAS:n toimitusjohtaja Rickard Gustafson.



Oulun lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema, joka on asiakastyytyväisyystutkimuksissa arvioitu Suomen parhaiden lentoasemien joukkoon. Vuoden 2018 alusta huhtikuun puoliväliin saakka matkustajamäärä on kasvanut noin kuusi prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna.



– Olemme mielissämme, että SAS kasvaa edelleen Suomessa ja avaa uuden reitin Oulusta Tukholman Arlandaan. Olemme työskennelleet yhteistyössä BusinessOulun ja SAS:n kanssa palauttaaksemme tämän suoran reitin tukemaan Oulun alueen kasvua, sanoo reittikehityksen johtaja Petri Vuori Finavialta.

Matkustajamäärät yhä kasvussa

Matkustajamäärät Oulun lentoasemalla ovat olleet kasvussa ja saavuttavat tänäkin vuonna miljoonan matkustajan rajapyykin. Vuoren mukaan Finavia on investoinut jo 17 miljoonaa euroa Oulun lentoasemaan.



Viime kesänä Finavia teki Oulun lentokentälle merkittävän peruskorjauksen, nyt Finavia on ilmoittanut kohentavansa kentän liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on sujuvoittaa lentoasemalle saapumista ja poistumista sekä selkeyttää pysäköintijärjestelyjä. Työt alkavat 2. toukokuuta 2018 ja valmista on elokuun lopussa.



Tulevan Tukholman-reitin lisäksi Oulusta pääsee edelleen suorilla Arctic Airlinkin reittilennoilla Tromssaan sekä Luulajaan. Oulusta Helsinkiin lennetään jopa 17 vuoroa päivässä.

Juttua korjattu 14:07: Finavia on jo aiemmin investoinut 17 miljoonaa Oulun lentoasemaan. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti Finavian tekevän investointinsa tulevina vuosina.