Sunnuntaista alkaen taksi voi maksaa mitä tahansa – näillä vinkeillä selviät taksilain uudistuksesta Oulun seudulla

Taksilain uudistus parantaa taksin saatavuutta Oulussa, mutta pikkukunnissa taksista saattaa tulla katoava palvelu.

Ensi sunnuntaina taksien villi länsi tulee myös Suomeen, kun uusi taksilaki astuu voimaan. Asiakkaan kannalta tärkein muutos lienee se, että taksitolpalla voi seistä useita takseja, joilla on kaikilla eri hinta. Jää asiakkaan vastuulle päättää, mihin taksiin hän hyppää.

Uusi taksilaki poisti taksien hintakaton, joten taksimatka voi maksaa mitä tahansa – ainakin teoriassa.

Käytännössä taksiala on alkanut suitsia itse itseään. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Otaxi on asettanut kuljettajilleen hintakaton, joka on samaa tasoa kuin nykyiset taksin hinnat. 20 euron arvoinen matka ei siis ole muuttunut 100 euron arvoiseksi. Alennusta sen sijaan kuljettaja voi antaa. Muutkin taksialan yritykset ovat alkaneet brändätä itseään asiakaspalvelulla, turvallisuudella ja vakailla hinnoilla. Brändääminen johtanee siihen, että todellisuudessa taksijonon hintahaitari jää kapeaksi.

Yritykset pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen myös vakautta. Alueemme taksinvälitysfirmat pitävät puhelinnumeronsa entisellään ja päivystävät ympäri vuorokauden ja toimivat muutenkin samoin kuin ennen. Esimerkiksi Otaxin takseissa säilyvät taksamittarit, hinnat, turvakamerat, valokyltit, autojen teippaukset ja kuljettajien alkolukot, vaikka uusi laki ei niitä edellytä.

Taksiautoilija Mikko Flink (vasemmalla) ajaa Oulun Aluetaksin alaisuudessa. Toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola haluaa kilpailla laadulla, palvelulla, turvallisuudella, kuljettajien koulutuksella ja vakailla hinnoilla. Toimitusjohtaja uskoo, että luotettavuus ja tuttuus ratkaisevat, kun asiakas päättää, mistä tilaa taksinsa. KUVA: Matti Räty

Markkinoille mahtuu kuitenkin aina vapaamatkustajia. Taksiin ei enää tarvitse asentaa taksamittaria, joten taksikuskin on helppo kiertää veroja.

– Asiakkaan kannattaa aina pyytää kuitti ja varata taksi mieluiten sellaiselta toimijalta, jonka tuntee jo ennestään, Suomen Taksiliiton toiminnanjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Taksialan villi länsi tarkoittaa sitäkin, että taksiyrittäjät voivat ajaa missä tahansa kunnassa ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta. Koska taksit eivät ole enää paikkakuntakohtaisia, niille käynee samoin kuin mille tahansa palveluille: pienissä kunnissa tarjonta hiipuu ja suurissa kunnissa kasvaa.

– Pankit, postit ja koulut ovat jo kaikonneet maaseudulta. Seuraavaksi lähtevät taksit, Timo Koskinen tuumaa.

Maaseutujen pelastus näyttää kuitenkin olevan Kelan tukemat taksimatkat ja kuntien kustantamat sote-matkat sekä koulukuljetukset. Niiden ansiosta syrjäkylillä voi tulevaisuudessakin olla kannattavaa ajaa taksia. Julkisin varoin kustannetut matkat on kuitenkin kilpailutettu yksittäisille toimijoille, eikä kilpailutuksessa menestyneet kaikki yrittäjät. Monilla onkin pelko, että pienistä kunnista katoavat taksipalvelut, kun nykyiset autoilijat jäävät eläkkeelle.

– Viereisen kylän taksi voi jonkin aikaa paikata tilannetta, mutta alueen keskuskaupungista ei yleensä kannata lähteä ajamaan kaukana sijaitsevaan pieneen kylään, kuusamolainen taksiautoilija Teppo Lehto sanoo.

Jos maaseutu tyhjenee takseista, on todennäköistä, että joku muu toimija ottaa kuljetustöitä vastuulleen. Oululainen taksialan yrittäjä Juha Turtio heittää ilmoille ajatuksen, että kotipalvelu voisi alkaa muiden töiden ohella myös kuljetushommiin. Oulun Aluetaksin toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjolan mukaan monissa maissa taksin ajamisesta onkin tullut sivubisnestä, joten kotipalvelun ja taksin yhdistäminen ei liene utopistinen idea.

Kaksi pääkaupunkiseudun taksiyhtiötä laajentaa Ouluun

Pääkaupunkiseudulla toimivat taksiyritykset Kajon ja Menevä aikovat laajentaa toimintaansa Ouluun vielä tämän vuoden aikana.

Kajonin operatiivinen johtaja Tapani Eronen kertoo, että Kajonilla on tavoitteena perustaa Ouluun oma terminaali ja saada ainakin 50 autoa Oulun liikenteeseen. Helsingin Taksipalvelun toimitusjohtajan Katri Mustosen mukaan Menevä aloittaa liikennöinnin Oulussa sellaisella automäärällä, joka on "laskettavissa vähintään kahden käden sormilla".

Kumpikaan yhtiö ei aio kilpailla pelkästään hinnoilla, mutta niiden liiketoiminta-ajatukseen kuuluu kiinteähintaisten matkojen tarjoaminen. Menevä suunnittelee tarjoavansa kiinteähintaisia matkoja Oulun keskustan sisällä, kun taas Kajonia kiinnostaa tulevaisuudessa esimerkiksi keskustan ja lentokentän välinen liikenne. Tapani Eronen kuvaa, että Kajon pystyisi tarjoamaan kilpailukykyisen kiinteän hinnan lentokenttämatkustajille. Tämän tarkemmin hän ei hintoja avaa, koska Kajon vasta etsii kuljettajia Oulusta.

– Järjestimme pari viikkoa sitten Oulussa yrittäjyystilaisuuden, johon osallistui 20 potentiaalista taksiautoilijaa, Eronen kertoo.

Taksiyhtiöiden laajeneminen pääkaupunkiseudulta Ouluun mahdollistuu uuden taksilain myötä. Lain mukaan taksit eivät ole enää sidottuja paikkakunnille. On siis mahdotonta tietää varmaksi, mitkä muut yritykset ovat kiinnostuneet Oulun taksimarkkinoista.

Menevä on ilmoittanut laajentavansa toimintaansa 15 paikkakunnalle. Kajonin tavoitteena on laajentua pääkaupunkiseudun lisäksi ainakin Ouluun, Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään.

– Oulu ei ole toistaiseksi prioriteettilistamme kärjessä. Seuraavat pari kuukautta keskitymme pääkaupunkiseutuun, sitten todennäköisesti Tampereeseen. Toivottavasti vielä tänä vuonna ehdimme Ouluun, Eronen sanoo.