Stea: Hyvän mielen talon parannettava raportointiaan – ”Seuraava hakemus on ratkaiseva”

Oulussa toimivan Hyvän mielen talon toiminta ei ole niin retuperällä kuin järjestössä tehdyssä ilmiannossa väitettiin.

Yksityishenkilö väitti viime keväänä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stealle, että järjestö toimisi monin eri tavoin vastoin Stean avustuspäätösten ehtoja.

Stea tarkasti järjestön ja totesi, että Hyvän mielen talo ei ole toiminut merkittäviltä osin avustuspäätöksen ja avustuksen käyttöä sääntelevän lainsäädännön vastaisesti.

– Avustukset on käytetty siihen mihin ne on myönnettykin eli siten miten ne on pitänytkin käyttää. Mitään hälyttävää ei löytynyt, Stean seurantavastaava Nina Von Herzen-Oosi kuvailee.



Tarkastukselta laadittu raportti valmistui tiistaina. Siinä todetaan, että Hyvän mielen talon kyky osoittaa toiminnallaan aikaansaamia tuloksia ja vaikutuksia ei kuitenkaan ole ”monilta osin riittävää”.

– Esitetyt tulokset eivät ole riittäviä suhteessa avustustasoon, siinä sanotaan.

Von Herzen-Oosin mukaan Hyvän mielen talon täytyykin tältä osin parantaa raportointiaan.

– Heidän toimintansa ilmiselvästi tavoittaa ihmisiä. He keräävät paljon seurantatietoa, mutta haasteena on kyetä osoittamaan se, miten ihmiset ovat oikeasti hyötyneet toiminnasta.

Raportoinnin puutteellisuuksien vuoksi Stea aikoo tehdä järjestöön ensi vuoden aikana jälkitarkastuksen.



”Näytön paikka on heillä”



Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Stea hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista jaettavia avustuksia, jotka kohdistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin.

Tänä vuonna avustusta saa 859 järjestöä. Järjestöt toimittavat Stealle vuosittain selvityksen avustusvarojen käytöstä ja joka toinen vuosi toiminnan tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen tai väliraportin.

Jos Stea havaitsee epäkohtia, se tutustuu tarkemmin järjestön toimintaan tarkastus tai seurantakäynneillä. Se voi jättää kuluja hyväksymättä jos se havaitsee väärinkäytöksiä varojen käytössä tai jos toiminta ei vastaa sitä, mihin avustus on myönnetty. Avustusten maksu voidaan myös keskeyttää tarkempaa selvittelyä varten ja joissain tapauksissa avustuksia voidaan myös periä takaisin.



Paraikaa käynnissä olevien, Stea-avustusta saavien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten hakuaika päättyy syyskuun loppuun mennessä.

Seurantavastaavan mukaan Hyvän mielen talon täytyy omassa hakemuksessaan kyetä osoittamaan, miten se toteuttaa Stean tarkastusraporttiin kirjatut kehittämisehdotukset.

– Seuraava avustushakemus on ratkaiseva. Sen avulla arvioimme heidän avustustasoaan. Näytön paikka on nyt heillä.



”Emme edelleenkään hahmota”



Hyvän mielen talon antoi keväisen tarkastuskäynnin jälkeen vastineensa Stean alustavaan tarkastusraporttiin. Sen toiminnanjohtajan Solja Peltovuoren mukaan Stea ei lopullisessa raportissaan huomioinut kaikkia niitä asioita, joita he olisivat sen toivoneen huomioivan.

– Emme edelleenkään hahmota, mihin keväinen ilmianto liittyi.

Hän sanoo järjestön aikovan korjata raportointiaan vaaditulla tavalla.

– Toiminnassamme on paljon hyvää ja se hyödyttää kohderyhmiämme. Opeteltavaa on vielä siinä, miten se saadaan näkymään myös rahoittajille.

Peltovuori uskoo myös monella muulla järjestöllä olevan haasteita tuloksellisuuden raportoinnissa aikana, jolloin valtiolta on tullut yhä vahvempi vaikutusten osoittamisvelvoite.

– Järjestöissä keskitytään enemmän toimintaan ja tekemiseen. Monet käytännön toimijat joutuvat oppimaan uusia asioita.