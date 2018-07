Sokea Ruuti pelastettiin Liettuasta ja Otto moottoritieltä harhailemasta – rescuekoira oppii hiljalleen luottamaan uudelleen

Suomessakin on löytökoirien koteja, joista itselleen voi isännättömän koiran pelastaa. Sillä ei toki saa niin paljon egopisteitä kuin jollakin kaukomaan ihmeellä jolla on vielä surullisempi stoori facea ja instaa varten. Mitäs nyt siitä että jos koiran paperit ja tarkastukset on tehty "itäeurooppalaiseen" malliin niin rekun taudeista voi muiden sessut saada lopetuspäätöksen :(

Onkohan se tosiaan niin ettei ihminen osaa olla hyvä toisille, ainoastaan jos sillä on hyvä myös itselleen.