Sisällissodan keskustelutilaisuus Oulun Valveella näkyy suorana Kaleva.fi:ssä

Kultturitalo Valveen kahvilassa keskustellaan tiistai-iltana vuoden 1918 sisällissodasta. Paneelikeskustelun paikat ovat täynnä, mutta tilaisuutta voi seurata Kaleva.fi:n kautta.



Tapahtuman järjestävät Kaleva ja Yle Oulu. Sisällissodan päättymisestä tulee tänään kuluneeksi sata vuotta.

Keskusteluun osallistuvat historioitsija Teemu Keskisarja, rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen ja professori Tiina Kinnunen. Keskustelussa muistellaan verisen sodan kauheuksia ja pohditaan muun muassa sitä, miten Suomi eheytyi ja selvisi siitä.

Keskustelutilaisuudessa analysoidaan myös Suomen nykytilannetta. Panelistit pohtivat, säilyykö maa kahtia jakautumattomana ja onko esimerkiksi lisääntynyt vihapuhe osaltaan paluuta sisällissodan asetelmiin?

Palefacen mukaan kaikenlaiset vihjailut uuden sisällissodan merkeistä pitää lopettaa.

– Suomi on ihan erilaisessa tilanteessa kuin 100 vuotta sitten. Suomessa on ollut aina vihapuhetta, sillä tämä on aina ollut aika rasistinen ja suvaitsematon maa.

Tämän päivän vihapuheelle ominaista on se, että se tallentuu tekstimuotoisena esimerkiksi sosiaalisen mediaan. Rap-artisti kertoo saavansa itsekin joka viikko paljon vihapuhetta sisältäviä viestejä, kun vielä parikymmentä vuotta uran alkumetreillä niitä ei tullut juuri ollenkaan.

Tilaisuus alkaa kello 17.30.