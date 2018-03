Sijaislääkäripula piinaa Oulua – "Kyse ei ole mistään säästöistä"

Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa on koko kevät kärsitty kovasta lääkärien sijaispulasta, mikä on johtanut kiireettömän neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhoidon väliaikaisiin supistamistoimiin Myllyojalla, jossa on kaikkein kirein tilanne.

Tavanomaisesta lääkärimäärästä puuttuu tammi-toukokuussa kaupungin hyvinvointikeskuksissa 15–23 prosenttia. Myllyojalla tilanne paheni äkillisten poissaolojen vuoksi.

– Tilanne kriisiytyi siellä tämän vuoksi, ja siksi tehtiin päätös sulkea pääsiäisen jälkeen akuuttivastaanotto Myllyojalla. Se avataan uudelleen heti, kun tilanne mahdollistaa, sanoo kaupungin vs. terveysjohtaja Liisa Kylmänen.

Akuuttivastaanoton potilaat voivat hakeutua mihin tahansa muuhun Oulun hyvinvointikeskukseen kiinniolon aikana.

Lääkäripula vaihtelee jonkin verran eri hyvinvointikeskuksissa, mutta Kylmäsen mukaan sitä podetaan kaikissa. Kiireettömiä hoitoja on jouduttu siirtämään jokaisessa.

Hän uskoo, että tilanne korjaantuu kevään ja kesän myötä. Sen tarkemmin hän ei uskalla luvata, kuinka kauan menee, ennen kuin tilanne alkaa olla normaali.

– Kun lääkäritilanne paranee, neuvola- ja koulutarkastuksia aletaan taas tehdä sekä purkaa jonoja, Kylmänen sanoo.

Hänen mukaansa sijaislääkäreitä ei ole saatavissa, vaan jonojen purku hoidetaan normaaleina virkatöinä.

– Kyse ei ole mistään säästöistä, vaan lääkäreitä ei yksinkertaisesti ole ollut alkuvuodesta saatavilla. Oulussa ei ole lääkäripula siinä mielessä kuin joissakin muissa kunnissa, koska meillä kaikki vakinaiset virat on täytetty.