Palvelualojen ammattiliitto PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Risto Kalliorinne sanoo, että noin 50 siivoojaa on marssinut ulos työpaikoiltaan maanantaina. Taustalla on kiinteistopalvelualan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelujen hidas eteneminen.

– PAMin verkkosivuilla on puheenjohtaja Ann Selinin videohaastattelu, jossa sanotaan, että kiinteistöpalvelualalla neuvotteluilmapiiri on heikko ja tilanne jäissä. Tämä on levinnyt siivoojien keskuudessa ja se on saanut tunteet kuumenemaan, Kalliorinne sanoo.

PAM yrittää neuvotella työehtosopimuksesta kiinteistöpalvelualojen työnantajien kanssa vähimmäistyöehdoista kuten palkasta, työajasta ja lisistä. Kalliorinteen mukaan työntekijät toivovat, että työnantajapuoli ottaisi huomioon heidän tavoitteensa.

– Työehtosopimus umpeutuu kolmen päivän kuluttua eli aikaa on vähän. Sitten tulee tieto, että tilanne on umpikujassa ja muut alat kuitenkin tekevät sopimuksiaan. Oulussa paloi käämit ja työntekijät haluavat vauhdittaa neuvotteluja mielenilmauksella, Kalliorinne sanoo.

Siivoojat marssivat ulos Oulun yliopistolta ja Oulun ammattikorkeakoululta. Oulun lisäksi työntekijöitä on marssinut ulos myös Jyväskylässä.

Kalliorinteen mukaan kyseessä on hyvin poikkeuksellinen toimenpide.

– Vaatii paljon, että siivoojat lähtevät mukaan tällaiseen. Hyvä, jos kerran vuosikymmenessä tapahtuu vastaavaa.

Kalliorinteen mukaan kyseessä on spontaani reaktio huonoon neuvottelutilanteeseen. Kalliorinteen tiedon mukaan työntekijät palaavat tiistaina normaalisti töihin.

PAM kertoi myös maanantaina tiedotteessa, että työnantajaliitto ei ole esittänyt uutta neuvotteluaikaa ja työntekijät ovat levottomia.

– Tapaamiskertoja Kiinteistötyönantajat ry:n kanssa on ollut vähän, eivätkä neuvottelut ole päässeet kunnolla edes alkuun. Ratkaistavina on vaikeita asioita, mutta niihin käsiksi pääseminen on ilmapiirin vuoksi hankalaa. Odotamme työnantajilta edelleen esitystä uudesta neuvotteluajankohdasta, koska edellisessä tapaamisessa ei ollut edellytyksiä neuvotella, järjestöjohtaja Niina Koivuniemi sanoo tiedotteessa.