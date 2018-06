Senaatti-kiinteistöt järjestää Oulun asemakeskuksesta kilpailutuksen syksyllä

Kaleva julkaisi torstaina uutisen Oulun Ratapiha -hankkeen kehittymisestä. Uutisessa kerrottiin, että kehitysvaiheen hanke on saanut rahoittajat. Kehityshanke ei kuitenkaan etene, koska alueen maanomistajat eivät ole tehneet päätöksiä omistuksen suhteen. Alueen suurin maanomistaja on Senaatti-kiinteistöt, joka omistaa 57 prosenttia kaavaillusta alueesta.



Senaatti-kiinteistöjen johtaja Mauri Sahi kertoo, että Oulun asemakeskuksen kehityshankkeesta järjestetään myöhemmin syksyllä kilpailutus. Kilpailutus on Sahin mukaan vasta suunnitteluvaiheessa.

– Valtion kiinteistöomaisuutta luovutettaessa järjestämme normaalisti kilpailun, jossa eri tahot saavat tarjota toteutusratkaisujaan tarjouspyynnön mukaisesti, Sahi kertoo.

Sahi ei kommentoi, mitkä tahot tai mikä hanke valikoituu toteutettavaksi asti. Sahin mukaan Senaatti-kiinteistöillä ei ole sopimussuhdetta Oulun Ratapiha -hankkeen kanssa.

– Olemme tilanneet GSP Group Oy -konsulttitoimistolta konsulttiselvityksenä selvitystyön. Mitään jatkosopimusta meillä ei kuitenkaan ole, Sahi täsmentää.

Oulun Ratapiha -hanke pysyy siis toistaiseksi suunnitelman tasolla.



Tarkka aikataulu suunnittelukilpailuun ei ole vielä selvillä. Sahi kertoo, että aikataulu julkistetaan syksyllä 2018.

– Noudatamme avointa ja syrjimätöntä menettelyä kilpailussa. Valitsemme kilpailutuksen kautta varsinaisen toteutuvan kehityshankkeen sekä sen toteuttajan, Sahi toteaa.