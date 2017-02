SDP:n Tytti Tuppurainen ehdolle kuntavaaleihin Oulussa - "kaupungilla kirittävää elinkeinopolitiikassa"

Oululainen SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen lähtee kuntavaaliehdokkaaksi Oulussa.

Tuppuraisen asettaa ehdolle Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys.

Hän on istunut kaupunginvaltuustossa vuodesta 2000. Tuppurainen on tällä hetkellä myös Oulun kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Hän pyrki alkuvuonna SDP:n puheenjohtajaksi, mutta jäi kisassa Antti Rinteen ja Timo Harakan taakse.

Tuppuraisen mukaan vuoden 2013 alun kuntaliitoksen jälkeen "vanhat osat" näyttävät pyrkivän yhä elämään omaa elämäänsä, ja tämä on heijastunut muun muassa maapolitiikkaan ja kouluverkkoratkaisuihin.

- Oulun on aika olla se, mikä se on: Pohjois-Skandinavian elinvoimainen pääkaupunki. Tämä edellyttää määrätietoista kaupunkipolitiikkaa unohtamatta sitä, että kaupunkimme kattaa myös laajat maaseutumaiset alueet ja on osin jopa poronhoitoaluetta, Tuppurainen kirjoittaa tiedotteessaan.

- Maamme viidenneksi suurin kaupunki Oulu on koko Pohjois-Suomen kehittämisen keskus, minkä tulee heijastua myös kuntapolitiikassa. Kaupungilla on kirittävää etenkin elinkeinopolitiikassa, kun sitä vertaillaan muihin isoihin kaupunkiseutuihin.

Tuppuraisen mukaan myös päivähoito ja varhaiskasvatus ovat vaalien keskeisiä teemoja.

- Vastoin muita isoja kaupunkeja, Oulussa pääteettiin leikata subjektiivista päivähoito-oikeutta maamme hallituksen esityksen mukaisesti. Sosiaalidemokraattien mielestä päivähoito-oikeus tulee palauttaa, minkä lisäksi tavoittelemme varhaiskasvatuksen maksuttomuutta.