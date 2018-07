Sateenkaaret värittävät Oulua ensi viikolla – Pride järjestetään Oulussa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen

Kansankadulla käy tohina, kun talkoolaiset valmistelevat kylttejä ja asusteita ensi viikon Oulu Pride -tapahtumaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnus, sateenkaari, koristaa kylttien reunoja.

Ensi viikolla sateenkaariliput koristavat myös kaupungintaloa Pride-tapahtumaviikon kun-niaksi. Maanantaista sunnuntaihin kestävällä tapahtumalla halutaan edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Tapahtuman tuottaja Martu Väisäsen mukaan yksi tapahtuman tärkeimmistä tehtävistä on vähemmistöjen näkyvyyden lisääminen.

– Esimerkin avulla joku voi uskaltautua olemaan rohkeasti oma itsensä. Asiat myös normalisoituvat, mitä enemmän ne ovat esillä.

Tämän vuoden teemana on kokonaisvaltainen hyvinvointi. Liikunnallista ohjelmaa Pride-kävijöille tarjoaa tapahtuman päätukija, liikuntakeskus Hukka. Lisäksi viikon aikana voi tutustua rollerderbyyn ja käydä erilaisissa taidenäyttelyissä. Ohjelmaan kuuluu myös vertaistukiryhmiä niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille kuin heidän omaisilleenkin.

Viimeksi Pride-tapahtuma järjestettiin Oulussa kuusi vuotta sitten. Silloin juhlaan osallistui 400–500 henkilöä.

Väisäsen mukaan asenteet ovat muuttuneet paljon vuosien aikana ja tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan niin Suomessa kuin maailmallakin. Alun perin järjestäjät arvioivat Oulun Pride-kulkueen osallistujamääräksi 700, mutta luku lähes kaksinkertaistui, kun asiaa pohdittiin poliisin kanssa.

– Asenteet muuttuvat, kun laki muuttuu. Siksi tämän vuoden tapahtumassa haluamme nostaa esiin translain uudistamisen, Väisänen kertoo.

Väisänen korostaa, että Pride on kaikille avoin tapahtuma. Lauantai on tapahtuman pääpäivä, ja silloin ovat Pride-kulkue ja puistojuhla. Kulkue lähtee Rotuaarin pallolta kello 13. Se kulkee Torinrannan kautta kohti Åstromin puistoa, jossa on ohjelmaa kaikenikäisille.

Kulkueeseen ja sen jälkeen olevaan puistojuhlaan on palkattu järjestysmiehiä varmistamaan tapahtuman turvallisuus. Väisäsen mukaan aina löytyy niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on heiltä pois.

– Mehän juuri haluamme kaikille samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet.