Sarkkinen teki valtuustoaloitteen muovin kierrätyksen lisäämiseksi

Ei missään nimessä.

Kaikkien on huolehdittava ,että muovijätteet laitetaan palaviksi menevien jätteiden sekaan jossa ne poltetaan ja käytetään hyväksi lämpökeskuksissa.

Ei missään tapauksessa muovin kierrätystä, joka on jo aiheuttanut kaukoidän maissa tuhoisat ongelmat meriin.

Tämähän on ympäristö ongelma siellä eikä muovia saa laittaa kierrätykseen ja aiheuttaa lisää ongelmia, kun se meillä pystytään hoitamaan paremmin ja halvemmin polttamalla.

Tämä on vain kiinni ihmisten aktiivisuudesta,että kaikki keräisivät talouksissaan muovit talteen poltettaviksi eikä luontoon.