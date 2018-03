Sarjakuvatyöpaja, koodileiri, luistelua ja vesidisco – nappaa tästä vinkit lasten ja nuorten talvilomanviettoon Oulussa

Koulujen talvilomaa vietetään Oulussa ensi viikolla. Oulun kaupunki järjestää monenlaista ohjelmaa lapsille ja nuorille.

Talviloman aloittaa jo kolmatta kertaa järjestettävä Mustetta Valkealla -sarjakuvatyöpaja kauppakeskus Valkeassa perjantaina 2.3. kello 18–21. Työpaja on maksuton ja avoin kaikille. Pop-in-pajaan voi vapaasti tulla mukaan pajan aikana.

Tiistaina 6.3. liikennepuistossa Hollihaassa (Rantakatu 19) järjestetään koko perheen maksuton ulkoilutapahtuma kello 10–14. Luvassa on muun muassa polkuautoilua ja makkaranpaistoa. Poniajeluun on mahdollisuus kello 11–13.

Nuorisopalvelut järjestää yhdessä Suomen Koodikoulun kanssa 5.–9.3. koodileirin 9–12-vuotiaille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tämän linkin takana.

Nuokkareista ovat auki Bysis ja Puokkari. Nuortenkahvila Bysis on auki maanantaista perjantaihin kello 12–20 ja lauantaina kello 14–22. Lauantaina luvassa on yllätysesiintyjä. Puokkarin nuokkari on hiihtolomalla auki normaalien aukiolojen mukaan.

Vesidiscossa yhteistanssia ja tanssikilpailu

Raksilan tekojäällä on puolikas kenttä yleisön käytössä maanantaista perjantaihin kello 10–14. Kenttä on jaettu kahteen osaan: pienemmille mailattomille luistelijoille ja isommille mailallisille. Jääkiekkoja ei saa tuoda kentälle lainkaan turvallisuussyistä, mutta toisella kenttäpuoliskolla voi pelata pallolla tai muulla kiekkoa pehmeämmällä välineellä.

Heinäpään jalkapallohallissa on yleisövuorot maanantaista perjantaihin kello 12.30–14.30. Yleisövuorot ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Mukaan on otettava oma pallo ja sisäliikuntavarustus.

Maksuton perhekuperkeikka järjestetään Ouluhallilla maanantaista keskiviikkoon kello 10–14. Kuperkeikat ovat lapsille vapaata liikunnallista toimintaa vanhempien valvonnassa.

Oulun uimahallissa Raksilassa pidetään lasten vesidisco torstaina 8.3. kello 18–20. Vesidisco on tarkoitettu 3.–6.-luokkalaisille uimataitoisille lapsille. Ohjelmassa on yhteistanssia ja tanssikilpailu. Mukaan pääsee normaalilla uintimaksulla.

Tietomaa ja museot avoinna

Tietomaassa pääsee lomaviikolla testaamaan itseään eläinten kanssa Ihminen ja eläin – kykyjen koitos -näyttelyssä.

Taidemuseossa puolestaan on Rakkaudesta vapauteen -graffitinäyttely. Toisessa kerroksessa voi koko perheellä aikamatkailla loman kunniaksi Oulun ihmeeseen. Näytönpaikka pohjoisessa piilaaksossa -näyttely on kertomus kännykkäkaupungista, joka eli kiihkeitä vuosia 1960-luvulta vuosituhannen vaihteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan museolla on Saisiko olla kahvia? -kahvikuppinäyttely ja perheen pienimpiä viihdyttää kaikille tutut Koiramäen hahmot.

Bussilla edullisesti

7–16-vuotiaat matkustavat Oulun joukkoliikenteen busseissa edullisesti lauantaista 3.3. perjantaihin 9.3. kello 7–20. Bussimatkat maksavat 50 senttiä, kun matka maksetaan Waltti-matkakortille ladatulla arvolipulla.

Aseman, Martinniemen ja Yli-Iin kirjastot ovat suljettuna hiihtolomaviikon. Jäälin, Kaukovainion, Kellon, Pateniemen, Puolivälinkankaan ja Ylikiimingin kirjastoissa pääsee asioimaan vain omatoimisesti. Muut kirjastot ovat auki normaalein aukioloajoin.

Pääkirjastolla on lauantaina 3.3. kello 13–14 lastenkonsertti, jossa esiintyy Liikkuva laulureppu. Konserttiin on vapaa pääsy.

Kiimingin kirjastossa järjestetään lasten leffalauantai 3.3. kello 13.

Hiihtolomalla kirjastoauto Teuvossa voi vierailla iltapysäkeillä aikataulun mukaan. Kirjastoauto Akseli ei ole ajossa. Kirjastoauto Onneli vierailee Nallikarin talvikylässä keskiviikkona 7.3. kello 12–15.

