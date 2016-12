Saara Aalto kipusi Oulun torin lavalle – Järjestäjän arvio: katsomossa kymmenen tuhatta ihmistä

Saara Aalto esiintyi keskiviikkona Oulun torilla kotiyleisölleen. Aalto kipusi lavalle noin kello 19.20 ja kiitti paikalle tullutta yleisöä.

– Aivan uskomatonta, että teitä on näin paljon. Kiitos niin paljon. En käsitä, mitä tässä tapahtuu, Aalto sanoi.

– Eilen, kun ajoi tänne, ja näki tämän lumen ja ihanan ilmaston, tuli tunne, että tämä mitä Oulussa näen, on se Suomi, josta olen kertonut maailmalla.

Saara Aalto saapui Oulun torille. KUVA: Pekka Peura

X Factor -urakkaa Aalto kuvasi kaikkien aikojen sisutestiksi.

– Minusta tuntuu, että se, että olen kotoisin Oulusta, on tehnyt minusta taistelijan.

Aalto lauloi kolme kappaletta, viimeisenä Abban laulun The Winner Takes It All. Tuon jälkeen Aalto kiitti vielä kerran yleisöä.

– Tämä ilta jää ikuisesti mieleeni.

Tämän jälkeen Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen luovutti Saara Aallolle kaupungin myöntämän stipendin.

Aalto sai myös Kalevan Vuoden julkisuusteko -palkinnon.

Kaikkien palkitsemisten jälkeen Aalto palasi vielä laulamaan yhden kappaleen lisää.

Tuhansia katsojia

Tapahtuman turvallisuuspäällikkö Kari-Matti Niemisalo arvioi, että paikalla on noin 10 000 ihmistä. Niemisalon mukaan ihmiset ovat tulleet paikalle hyvillä mielin eikä järjestyshäiriöitä ole alkuillan aikana ollut.

Oululainen Noora Sainio oli tullut torille jo kello 11. Hänellä oli ytimekäs vastaus, miksi kannatti tulla paikalle.

– Koska Saara Aalto, lauluääni ja luonne.

Noora Sainio ja Janni Palukka olivat tulleet katsomaan Saara Aaltoa. KUVA: Pekka Peura

Väkeä oli Oulun seutua kauempaakin. Noora Sainion vieressä Saara Aallon esiintymistä odotti joensuulainen Jenni Palukka, joka oli sukuloimassa ja samalle reissulle osui Saara Aallon esiintyminen.

Madetojan musiikkilukion taiteellinen johtaja Johanna Kemppainen kertoi iltasella, että lukion väki on kasannut kokoon kuoron, joka esittää uusilla sanoilla J. Karjalaisen kappaleen Sankarit.

Saara Aalto on käynyt Madetojan musiikkilukion.

– Saara on meille hieno esimerkki sankaruudesta. Hän edustaa sinnikyyttä, taituruutta, pitkäjänteisyyttä ja periksiantamuutta.

Kuoro ja yleisö esittivät Aallolle yhteislauluna onnittelulaulun.

Torilla riittää väkeä, joka on kiinnostunut Saara Aallosta. KUVA: Pekka Peura

X Factor -tähti Saara Aalto toipuu flunssasta, mutta esiintyy kuitenkin ja vaikutti pirteältä ennen keikkaa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Lentää en uskaltanut, joten tulimme Ouluun autolla