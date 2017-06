Saako Valkean kesäkadulla feissata?

Katuvarainhankkijat eli feissarit ovat tänä kesänä löytäneet tiensä myös kauppakeskus Valkean katetulle kesäkadulle. Kesäkatu on julkinen tila, mutta monet kokevat sen olevan osa kauppakeskusta.

Oulun kaupungin liikennesuunnittelija Marjo Honkamaa-Eskola, kuka päättää, saako kesäkadulla feissata?

– Feissarit myyjät jäsenyyksiä, joten feissaamista voidaan pitää myyntitoimintana. Kesäkadun käyttösuunnitelman mukaan myyntitoiminnan luvista vastaa Arina.

Kaupungilla ei siis ole sananvaltaa siihen, mitä kadulla myydään. Onko asia näin?

– Sopimuksen mukaan asia on näin. Katualuehan se on, mutta sen käytöstä on tehty suunnitelma, joka on hyväksytetty meillä. Jos sopimusta halutaan muuttaa, se voidaan tietysti viedä lautakuntaan. Käyttösuunnitelmassa on sovittu tietyt myyntipaikat, joille on ajateltu sijoitettavan rakenteita. Feissaajat ovat kuitenkin liikkeellä jalan. Sopimuksessa ei ole huo-mioitu tätä asiaa.

Valkean kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho, saako kesäkadulla feissata?

– Kyllä saa. Meillä on ollut feissareita useammastakin eri organisaatiosta. Olemme sopineet pelisäännöistä ja esimerkiksi siitä, minä päivinä he ovat paikalla.