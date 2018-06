Saako taloyhtiön pihaa kuvata, vai syyllistyykö siinä salakatseluun? "Taloyhtiö ei voi tehdä juuri mitään"

Mikä on salakatselua ja mikä on omaisuuden vahtimista? Omakotitalojen pihapiirissä kuvaamisasiat ovat varsin selkeitä, mutta taloyhtiöiden asukkaiden omat riistakamerat voivat herättää hämmennystä.

Oululainen mies on kuvannut omaa autoaan taloyhtiönsä pihassa jo kuuden vuoden ajan. Valvontakameran mies on asentanut ensimmäisen kerroksen asuntonsa ikkunaan. Miehellä on hänen omien sanojensa mukaan ollut kuvaamiseen taloyhtiön hallituksen ja poliisin lupa. Taloyhtiön hallitus kuitenkin vaihtui viime syksynä ja vaati miestä poistamaan kameran syyttäen häntä salakatselusta. Asiasta tehtiin miehen mukaan lopulta syyttämättäjättämispäätös. Raja salakatselun ja omaisuuden vahtimisen välillä ei ole aina selkeä.

Saako taloyhtiön pihaa kuvata, apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta?

– Rikoslaki ratkaisee asian niin, että saa, jos ei syyllisty rikokseen samalla kun kuvaa. Rikokseen, eli salakatseluun syyllistyy se, joka kuvaa kotirauhan suojaamaa paikkaa. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asuntojen lisäksi esimerkiksi taloyhtiöiden porraskäytävät ja saunatilat, mutta taloyhtiön piha ei kuulu tähän piiriin.

Voiko taloyhtiö kieltää omien kameroiden käytön?

– Kenelläkään ei esimerkiksi ole oikeutta kiinnittää kameraa taloyhtiön rakenteisiin. Kuvaamisessa ratkaisee se, mitä kuvataan. Yhteistä pihaa ja siellä olevaa omaa autoa saa kuvata. Toisten asuntoja ei saa kuvata ilman suostumusta.

– Taloyhtiö ei voi puuttua pihan kuvaamiseen, koska se ei ole lainvastaista. Kannattaa muistaa, että taloyhtiössä asuessa pelisäännöistä olisi hyvä sopia yhdessä. Suositeltavaa on, että mikäli on tarvetta valvoa taloyhtiön alueita, valvonta tapahtuisi taloyhtiön toimesta.

Pitääkö omasta valvontakamerasta ilmoittaa?

– Henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus edellyttävät, että jos kuvatessa syntyy tallentava rekisteri, siitä täytyy ilmoittaa etukäteen mahdollisille rekisteriin päätyjille. Eli taloyhtiössä asuvien tulee tietää, jos joku asukkaista kuvaa vaikkapa autoaan. Asetus lähtee siitä, että henkilöstä otettu kuva on henkilötieto, jos henkilö on kuvasta tunnistettavissa.

– Kameravalvonnassa otetusta kuvista syntyy näin ollen henkilörekisteri jos kuvat tallennetaan. Kamerasta tulee ilmoittaa samalla tavalla kun taloyhtiökin pitää ilmoittaa omasta kameravalvonnastaan.

Mitkä ovat kriteerit salakatselulle?

– Salakatselu tarkoittaa sitä, että kuvaaminen tapahtuu kotirauhan suojaamassa paikassa. Salakatselua on myös se, jos oma kamera olisi suunnattuna suljetulle alueelle, kuten vaikkapa naapurin pihalle. Tällöin omasta kodista käsin suoritettu kuvaaminen loukkaisi naapurin yksityisyyttä ja kotirauhaa jos asukkaan suostumusta ei ole saatu.

Mitä ohjeistuksia kuvaamiselle on taloyhtiöiden pihojen suhteen, Isännöintiliiton lakiasiantuntija, varatuomari Jaana Sallmén?

– Jos asiaa lähestytään osakeyhtiöoikeudellisesti, piha-alue on yhtiön hallinnassa. Juridisesti parkkipaikka kuuluu yhtiölle ja yhtiö on se, joka voi asentaa kameran pihalle.

– Jos kamera sijaitsee asunnossa, tilanne on kimurantimpi. Jos asukas kuvaa pihaa hallitsemastaan huoneistosta, taloyhtiö ei voi tehdä juuri mitään. Kyse on siitä, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö.

Miten kotirauhan piiri määritellään taloyhtiöiden kohdalla?

– Siinä missä omakotitalon piha on kotirauhan suojaamaa aluetta, niin taloyhtiön piha on monen henkilön käytössä. Taloyhtiön pihalla ei ole kotirauhan suojaa, mutta julkista aluetta se ei myöskään ole. Porraskäytävä esimerkiksi on kotirauhan piirissä.

– Sellainenkin tapaus on ollut, että asukas kuvasi ovisilmästään rappukäytävää ja se tulkittiin salakatseluksi.

Miten taloyhtiössä tulisi menetellä, jos asukas tahtoo kuvata parkkialuetta?

– Oikea reitti olisi, että asukas kertoisi hallitukselle toiveensa ja taloyhtiö lähtisi hankkimaan yhteisiä kameroita. Joka tapauksessa osakkaan tulisi toimia valvontakameroita koskevien sääntöjen mukaan. Koska yleisillä kameroilla täytyy olla kyltti, osakkaankin tulisi kyltillä tiedottaa asiasta.