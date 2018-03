Raviradan siirtoa ei edes ajatella – Oulun kaupungillakaan ei ole suunnitelmia Äimäraution asuntorakentamisesta

Raviradan siirtämistä Äimärautiolta Virpiniemeen tai muualle ei hevosharrastajien piireissä pidetä tällä hetkellä millään tavalla toteutettavana ratkaisuna.

Asiasta on virinnyt keskustelua yleisönosastoilla sen jälkeen, kun tulipalo tuhosi kuukausi sitten raviradan katsomorakennuksen.

Oulun raviradan toimitusjohtaja Sirkka Huopana ihmettelee, mistä keskustelut ovat virinneet. Oulun kaupunkikaan ei ole ottanut yhteyttä rataa hallinnoivaan Pohjolan Hevosystävät ry:hyn.

– Meillä on vuokrasopimus Oulun kaupungin kanssa vuoteen 2036 asti. Ravirata tulee pysymään nykyisellä paikalla, Huopana sanoo.

– Positiivisella mielellä mennään päämäärää kohti. Huhtikuun aikana Äimärautiolla ajetaan taas raveja. Teknisiä valmiuksia on nyt selvitelty ihan päivittäin.

Hevosystävien puheenjohtajan Kari Erikssonin mukaan sellaista vaihtoehtoa ei edes ajatella.

– Koko alue pitäisi rakentaa uudestaan. Esimerkiksi Virpiniemi on liian pieni alue, se vaatisi katurakentamista ja muuta rakentamista paljon, Eriksson muistuttaa.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki kertoo, ettei kaupungilla ole Äimäraution alueelle aktiivista suunnitelmaa.

– Silloin tällöin joku virkamies nostaa puheissa esille sen, että alue oli hyvä asuntorakentamiskohde. Toisaalta kaupunki on rahoittanut Äimärautiolla aika paljon virkistys- ja hevosreittien kunnostamista, Matinheikki sanoo.

– Alueenahan se on hieno. Siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä, mutta sen jälkeen haasteeksi nousee se, mihin uusi hevosurheilupyhäkkö sijoitettaisiin. Tällaisia tutkielmia ei ole tehty.

Oululainen raviharrastaja Mika Kurkinen on harrastanut raviurheilua niin Äimäraution kuin Virpiniemenkin raviradoilla.

– Äimärautio on loistava siinä tarkoituksessa, mihin se on rakennettu. Niin ravi- kuin ratsastusharrastamiseen se on sijainnillisesti paras mahdollinen Oulun alueella.