Ravintoloitsija 45 Specialin suosiosta: "Meillä on saanut olla sitä mitä on, kunhan on vaatteet päällä ja osaa käyttäytyä"

Pian kolme vuosikymmentä oululaisen baari- ja musiikkielämän vakiokalustoon kuulunut 45 Special otti kärkipaikan Kaleva.fi:n äänestyksessä Oulun parhaasta baarista.

Otimme puhelimen käteen ja kysyimme ravintoloitsija Ilpo Sulkalalta klassisen kysymyksen: miltä nyt tuntuu?

– Totta kai tällainen tunnustus tuntuu hyvältä. Ollaan pitkään tehty töitä ja yritetty aina ajatella ja toimia niin, että asiakkaalla olisi kiva olla.

Moni nelivitoselle äänensä antanut perusteli valintaansa paikan monipuolisuudella. Siihen on Sulkalan mukaan pyrittykin.

– Olemme yrittäneet tarjota monennäköistä touhua – livemusaa, standuppia, tanssia ja vähän kaikennäköistä.

Pitkäikäinen baari

Saaristonkadulla kiviseinien suojissa toimiva 45 Special on pian 27-vuotias.

– Joskus ravintolaguru Sedu Koskinen totesi, että yökerhon elinkaari on kolme vuotta. Että onko meillä nyt sitten yhdeksäs elämä menossa?

Alunpitäen nelivitosta olivat perustamassa viisi kaverusta, joita musiikki yhdisti.

– Harjun Elmo, Salmirinteen Kepa Zero Ninesta, siihen aikaan paikallinen dj Epe Puolakanaho ja Räsäsen Rami, joka pyöritti isoa ohjelmatoimistoa ja sitten minä. Viimeisimpinä Elmo ja Kepa jäivät pois vuonna 2010, Sulkala kertoo.

Nykyään 45 Specialin omistaa Sulkaloiden perheyhtiö.

Useat paikkaa äänestäneet mainitsivat nelivitosen ilmapiirin perusteluissaan.

– Minusta nelivitosen henkeä kuvaa hienosti hetki, kun oikein kunnon punkkari irokeeseineen kävi Technopolis Oyj:n toimitusjohtajan Pertti Huuskosen kanssa baarin pöydässä hyvää keskustelua.

– Siihen kiteytyy paljon sitä, mitä nelivitonen on. Siellä on saanut olla sitä mitä on, kunhan on vaatteet päällä ja osaa käyttäytyä.

Sulkala painottaa, että hyvä henkilökunta on menestyvän ohjelmaravintolan sielu. Johdon tehtävä on huolehtia, että työntekijöillä on parhaat mahdolliset olosuhteet tehdä hommia, sillä se heijastuu asiakkaille, Sulkala sanoo.

Nyt henkilöstöä on toimiston väki ja johto mukaan laskettuna 33–35 henkeä, hän laskee.

"Strippareita ei meillä tule olemaan"

Kuinka kovaa kilpailu asiakkaista Oulussa nykyään on?

– Kyllä se kovaa on. Koko ajan tulee uusia ravintoloita. Tosin osa ehkä aukaisee ovensa vain sillä ajatuksella, että myydään viinaa, mutta se ei nykypäivänä oikein toimi. Oma tuote pitää rakentaa niin hyväksi, että kaupungilla liikkuvat ihmiset ovat siitä kiinnostuneita.

Sulkala kiittää myös yhteistyökumppaneita, esimerkiksi Remakka-klubia, jossa häärii muun muassa nyt jo valtakunnalliseen suosioon noussut Iikka Kivi.

Lähitulevaisuudessa mitään mullistavia muutoksia ei ole suunnitelmissa, Sulkala sanoo.

– Ollaan aloitettu sukupolvenvaihdos, kun poikani Roope on ottanut isompaa roolia johdossa. En aio jäädä Roopen selän taakse neuvomaan, mutta uskon että neliviitosen perinteitä jatketaan.

– Mutta sen olen sanonut, että strippareita ei meillä tule olemaan.