Rata-aukion poliisitalosta luopuminen mahdollista, talon kohtalo selvitetään - "Tästä pääsee vain ylöspäin"

Vaihtoehdot Oulun Rata-aukion poliisitalosta luopumiselle selvitetään. Asiasta päättivät Sisäministeriö, Poliisihallitus, Oulun poliisilaitos, Keskusrikospoliisi ja Senaatti-kiinteistöt maanantaina. Selvitys poliisitalon siirtämisestä käynnistyy heti ja sen pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

Oulun poliisilaitoksen näkökulmasta Raksilassa sijaitsevasta talosta tulee lähteä pysyvästi.

– Talosta luopuminen olisi tarkoituksenmukaista. Palaaminen taloon, jossa sisäilmasta on tullut oireita, on ongelmallista. Meille henkilöstön terveys ja häiriöttömän poliisitoiminnan turvaaminen on etusijalla, sanoo Oulun poliisilaitoksen johtaja Sauli Kuha.

Selvitystyö on iso, mutta Oulussa odotetaan asiaan nopeaa ratkaisua.

– Selvää on, että juuri nyt olemme sellaisessa saranassa, että tästä pääsee vain ylöspäin. Olemme pohjalla, mutta menemme kohti valoa, Kuha toteaa.

Sisäministeriön johtavan asiantuntijan Ari-Pekka Dagin mukaan eri vaihtoehtoja kartoitetaan vuoden loppuun saakka. Niitä ovat toiminnan keskittäminen Hiukkavaaran alueelle, hajautettu malli tai jokin kolmas vaihtoehto, jota ei vielä ole määritelty. Täysin uudesta rakennuksesta ei ole tarkemmin keskusteltu, mutta sekin voi olla mahdollinen.

– Olemme avoimia kaikille vaihtoehdoille, Dag toteaa.

Raksilan poliisitaloa ovat riivanneet sisäilmaongelmat, jotka ovat aiheuttaneet henkilökunnalle oireita ja sairastumisia. Poliisitalon remontti on ollut toistaiseksi katkolla, mutta sen odotetaan jatkuvan. Senaatti-kiinteistöt korjaa tilat joka tapauksessa valtion käyttöön, vaikka poliisit eivät taloon palaisikaan.

– Talon mahdollista tulevaa käyttöä ei ole vielä määritelty, mutta siellä voisi olla valtion toimijoita. Tilat pystytään teknisesti korjaamaan niin, että niissä työskentely on turvallista, sanoo Ari-Pekka Dag.

Samaan aikaan talosta luopumisen kanssa selvitetään tämänhetkisten Oulun poliisilaitoksen väistötilojen toimivuutta. Väistötilat suunniteltiin alunperin lyhyelle ajanjaksolle, mutta nyt näyttää siltä, että niissä viivytään pidempään.