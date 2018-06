Raportti: Oulun kaupungin kiinteistöt ovat tyydyttävässä kunnossa, korjausvelkaa noin 116 miljoonaa euroa

Oulun kaupungin liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omistamat kaupungin kiinteistöt ovat keskimäärin tyydyttävässä kunnossa. Asia selviää toukokuussa valmistuneesta Trellumin raportista.

Oulun kaupungin rakennusten keskimääräinen kuntoluokka on 72 prosenttia. Hyvän kuntoluokituksen rajana pidetään 75 prosenttia. Raportissa tutkittiin yhteensä 477 kaupungin omistamaa kiinteistöä.

Yhteensä 14 kaupungin kiinteistöjä tarkkailevassa raportissa Oulu sijoittuu keskiarvon tuntumaan. Kaikkien kaupunkien keskiarvo on 71,2 prosenttia.

– Tämän hetkinen tilanne on ihan hyvä, sillä rakennusten kunto on lähellä hyvän tasoa, mutta tämän kuntoluokan alle kiinteistöjä ei kannata päästää. Mitä pienempi korjausvelka on, sitä vähemmän rakennuksissa on sisäilma- tai muita ongelmia, kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen Oulun Tilakeskuksesta toteaa.

Korjausvelka on kasvanut vuodesta 2016 noin viisi miljoonaa euroa. Rakennusten korjausvelkaa Oulun kaupungilla on nyt noin 116 miljoonaa euroa, mikä on tutkituista kaupungeista kuudenneksi vähiten. Enemmän korjausvelkaa on muun muassa Tampereella ja Jyväskylässä.

Trellumin tekemä raportti on vuosittain tehtävä laskennallinen kiinteistöjen arvojen, korjausvelan ja perusparannustarpeen vertailu. Tutkimuksessa tarkkailtavat kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Joensuu, Vaasa, Rovaniemi, Mikkeli ja Porvoo.