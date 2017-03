Muhoksen kunnan vanha vesitorni puretaan ensi kesänä. Muhoksen yläkoulun kiinteistöllä sijaitseva torni on rakennettu 1950-luvulla. Betonirakenteinen, 36 metriä korkea vesitorni on huonokuntoinen. Sen tiiliverhous on pahoin rapautunut.



Päätös syntyi maanantai-illan valtuustossa äänin 30–4. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.

Valtuusto hyväksyi 250 000 euron varaamisesta purkutöihin.